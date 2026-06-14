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Γιώργος Μυλωνάκης: Πήρε εξιτήριο από το κέντρο αποκατάστασης και επέστρεψε σπίτι του

Νοσηλευόταν εκεί από τα τέλη Μαΐου

Γιώργος Μυλωνάκης: Πήρε εξιτήριο από το κέντρο αποκατάστασης και επέστρεψε σπίτι του
ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΟΝΤΑΡΙΝΗΣ/EUROKINISSI
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Ευχάριστα είναι τα νέα για την πορεία της υγείας του Γιώργου Μυλωνάκη ο οποίος έλαβε εξιτήριο από το κέντρο αποκάταστησης που νοσηλευόταν από τα τέλη Μαΐου.

Κατά πληροφορίες, η κατάσταση της υγείας του παρουσιάζει σημαντική βελτίωση και χαρακτηρίζεται πολύ καλή.

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Να θυμίσουμε ότι ο Γιώργος Μυλωνάκης είχε υποστεί ρήξη ανευρύσματος στις 15 Απριλίου στο Μέγαρο Μαξίμου με αποτέλεσμα να μεταφερθεί εσπευσμένα στον Ευαγγελισμό.

Παρέμεινε στην εντατική του νοσοκομείου έως τις 11 Μαΐου, οπότε και έλαβε εξιτήριο προκειμένου να συνεχίσει τη θεραπεία του σε εξειδικευμένο κέντρο αποκατάστασης στη Γερμανία. Στις 28 Μαΐου επέστρεψε στην Ελλάδα και μεταφέρθηκε σε ειδικό κέντρο αποκατάστασης και αποθεραπείας, όπου παρέμεινε μέχρι και σήμερα.

Πλέον, βρίσκεται σπίτι του μετά την σοβαρή περιπέτεια υγείας που είχε.

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