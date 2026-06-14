Μεσίστια η σημαία στον “Σκοπελίτη” – Το συγκινητικό αντίο στον Καπετάν Γιάννη από τον γιο του

Στο πένθος βυθίστηκε ο ναυτικός κόσμος των Κυκλάδων μετά τον θάνατο του Γιάννη Σκοπελίτη του ανθρώπου που συνδέθηκε όσο λίγοι με την ιστορία της ακτοπλοΐας των Μικρών Κυκλάδων.

Υπό τη δική του καθοδήγηση, το πλοίο ταυτίστηκε με την αξιοπιστία, την επιμονή και την αδιάκοπη σύνδεση των νησιών, ακόμη και στις πιο δύσκολες συνθήκες. Ο “Σκοπελίτης” συνεχίζει ακόμη και σήμερα τα δρομολόγια του παρά το πένθος.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Σήμερα, η οικογενειακή παράδοση συνεχίζεται από τον γιό του, Δημήτρη, ο οποίος εξακολουθεί να κρατά ζωντανό το ιστορικό δρομολόγιο. Σε μία συγκινητική ανάρτησή του στο Facebook ο Δημήτρης Σκοπελίτης αποχαιρέτησε τον πατέρα του

Αναλυτικότερα, στον προσωπικό του λογαριασμό στο Facebook γράφει τα εξής:

«Πατέρα μου, σε ευχαριστώ για αυτά που μου έδωσες και για αυτά που μου έμαθες. Σε ευχαριστώ που το πάλεψες μέχρι τέλους. Ήσουν πάντα δίπλα σε ό,τι χρειαζόμουν. Συγγνώμη για αυτά που δεν μπόρεσα να σου δώσω. Ξέρω ότι θα είσαι δίπλα μας και τώρα. Και ότι θα σε περιμένει ο παππούς να ταξιδέψετε μαζί. Θα είστε μαζί στο τιμόνι, όπως ήσασταν και στη ζωή. Να έχετε καλοτάξιδο μπουγάζι στον ουρανό. Σε αγαπάω, πατέρα, και θα σε αγαπάω για πάντα.

Ελπίζω στη ζωή μου να μάθω από σένα και να συνεχίσω ό,τι άφησες. Να έχεις καλό Παράδεισο, η ψυχούλα σου να είναι κοντά στην Παναγία. Και πάλι σε ευχαριστώ για όλα, πατέρα».