Ρίο-Αντιρρίο: 70χρονη παρασύρθηκε από ρεύμα και διασώθηκε από φέρι μποτ

Ένα απίστευτο περιστατικό σημειώθηκε όταν 70χρονη εντοπίστηκε να έχει παρασυρθεί από ρεύματα ενώ κολυμπούσε στην περιοχή του Ρίου-Αντιρρίου.

Στο επικίνδυνο περιστατικό έδρασε άμεσα πλοίο στην περιοχή κατά την διάρκεια του δρομολογίου του. Όπως μεταδίδει το nafpaktianews, η γυναίκα παρασύρθηκε από ρεύματα και σώθηκε από το πλήρωμα του πλοίου Αντώνιος Μ. με καπετάνιο τον κ. Θανάση Αλεξοπουλο. Η εντολή δόθηκε από λιμενικό.

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Τα στελέχη του πλοίου κινήθηκαν εξαιρετικά γρήγορα προκειμένου να φτάσουν στο σημείο που ήταν η γυναίκα και κινδύνευε με πνιγμό.

Το πλοίο εκείνη την ώρα εκτελούσε δρομολόγιο. Τα μέλη του πληρώματος μπόρεσαν και έσωσαν την γυναίκα η οποία μεταφέρθηκε με ασφάλεια στην ακτή όπου εξετάστηκε από γιατρούς και ήταν καλά στην υγεία της