Ρίο-Αντιρρίο: 70χρονη παρασύρθηκε από ρεύμα και διασώθηκε από φέρι μποτ
Τα στελέχη του πλοίου κινήθηκαν εξαιρετικά γρήγορα
Ένα απίστευτο περιστατικό σημειώθηκε όταν 70χρονη εντοπίστηκε να έχει παρασυρθεί από ρεύματα ενώ κολυμπούσε στην περιοχή του Ρίου-Αντιρρίου.
Στο επικίνδυνο περιστατικό έδρασε άμεσα πλοίο στην περιοχή κατά την διάρκεια του δρομολογίου του. Όπως μεταδίδει το nafpaktianews, η γυναίκα παρασύρθηκε από ρεύματα και σώθηκε από το πλήρωμα του πλοίου Αντώνιος Μ. με καπετάνιο τον κ. Θανάση Αλεξοπουλο. Η εντολή δόθηκε από λιμενικό.
Τα στελέχη του πλοίου κινήθηκαν εξαιρετικά γρήγορα προκειμένου να φτάσουν στο σημείο που ήταν η γυναίκα και κινδύνευε με πνιγμό.
Το πλοίο εκείνη την ώρα εκτελούσε δρομολόγιο. Τα μέλη του πληρώματος μπόρεσαν και έσωσαν την γυναίκα η οποία μεταφέρθηκε με ασφάλεια στην ακτή όπου εξετάστηκε από γιατρούς και ήταν καλά στην υγεία της
πηγή στην Google
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