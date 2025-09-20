Λαμία: Αυτοκίνητο κρεμάστηκε στο κενό στον Άγιο Λουκά (φωτογραφίες, βίντεο)

Ένα απίστευτο τροχαίο σημειώθηκε το απόγευμα του Σαββάτου στη Λαμία, στην περιοχή του Αγίου Λουκά.

Ο οδηγός του αυτοκινήτου κινούνταν ανάποδα στην οδό Αινιάνων και όταν έφτασε στο τέλος του δρόμου δεν αντιλήφθηκε τη στροφή, συνεχίζοντας ευθεία. Το όχημα «κρεμάστηκε» χωρίς να πέσει στον κάτω δρόμο, γεγονός που τον έσωσε από σοβαρό τραυματισμό.

Την ώρα του περιστατικού υπήρχαν πολλοί πεζοί λόγω γάμου στην εκκλησία του Αγίου Λουκά. Ο οδηγός, που δεν είχε καταναλώσει αλκοόλ, ανέφερε στο LamiaReport ότι ήταν απλώς αφηρημένος και δεν κατάλαβε πώς βρέθηκε σε αυτή τη θέση.

Φωτογραφίες και βίντεο από το σημείο