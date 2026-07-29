Φρίκη στο Άστρος Κυνουρίας: Άνδρας σέρνει νεκρό σκύλο με σύρμα στον λαιμό – Σοκάρει το βίντεο (σκληρές εικόνες)

Οργή προκαλεί το βίντεο που κυκλοφορεί στο διαδίκτυο και δείχνει άνδρα στο Άστρος Κυνουρίας να σέρνει έναν νεκρό σκύλο με σύρμα στον λαιμό προτού τον πετάξει στα σκουπίδια.

Για την υπόθεση στο Άστρος Κυνουρίας έχει ξεκινήσει προανάκριση από το Αστυνομικό Τμήμα Βόρειας Κυνουρίας. Καθοριστικό ρόλο στην έρευνα φαίνεται πως θα διαδραματίσει το βιντεοληπτικό υλικό από κάμερες ασφαλείας της περιοχής που έφερε στο φως της δημοσιότητας ο Φιλοζωικός Σύλλογος Τρίπολης.

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Ο Φιλοζωικός Σύλλογος δημοσιοποίησε επίσης πως ο σκύλος ήταν στειρωμένος, είχε προβλεπόμενη ηλεκτρονική σήμανση (μικροτσίπ) και ανήκε σε ιδιοκτήτη. Ωστόσο, τα ίχνη του άτυχου ζώου είχαν χαθεί από το προηγούμενο βράδυ, με τον ιδιοκτήτη του να τον αναζητά μανιωδώς.

Δυστυχώς, εντόπισε το άψυχο σώμα του ζώου την επόμενη ημέρα σε κάδο σκουπιδιών.

Από τα πρώτα στοιχεία της νεκροψίας δεν προκύπτει ο θάνατος του σκύλου από πνιγμό. Για τον λόγο αυτό ελήφθησαν δείγματα που στάλθηκαν για τοξικολογική ανάλυση, προκειμένου να διαπιστωθεί εάν υπήρξε δηλητηρίαση.

Από την πλευρά του, ο άνδρας που καταγράφηκε στο οπτικό υλικό υποστηρίζει στις αρχές ότι εντόπισε το ζώο ήδη νεκρό έξω από την κατοικία του και στη συνέχεια αποφάσισε να το απομακρύνει μεταφέροντάς το στον κάδο.