Καύσωνας: Τα 8 λάθη που μπορούν να βάλουν σε κίνδυνο τον σκύλο σας

Ο πρώτος καύσωνας του φετινού καλοκαιριού που πλήττει τη χώρα ανεβάζει τον κίνδυνο θερμοπληξίας για τους σκύλους, καθώς οι υψηλές θερμοκρασίες μπορούν να αποδειχθούν ιδιαίτερα επικίνδυνες, ειδικά για τα κουτάβια, τους ηλικιωμένους σκύλους και τις βραχυκέφαλες φυλές. Οι κτηνίατροι υπενθυμίζουν ότι μερικά συνηθισμένα λάθη αρκούν για να θέσουν σε σοβαρό κίνδυνο την υγεία του κατοικιδίου μας.

1. Όχι βόλτα τις πιο ζεστές ώρες της ημέρας

Αποφύγετε τις βόλτες από αργά το πρωί έως και τις απογευματινές ώρες, όταν η θερμοκρασία βρίσκεται στο υψηλότερο σημείο της. Η καλύτερη επιλογή είναι νωρίς το πρωί ή μετά τις 20:00, όταν έχει πέσει αισθητά η ζέστη.

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2. Μην υποτιμάτε τη θερμοκρασία της ασφάλτου

Η άσφαλτος μπορεί να γίνει πολύ πιο καυτή από τον αέρα και να προκαλέσει εγκαύματα στις πατούσες του σκύλου. Πριν βγείτε βόλτα, ακουμπήστε την άσφαλτο με την παλάμη σας για λίγα δευτερόλεπτα. Αν δεν μπορείτε να την κρατήσετε άνετα, τότε είναι πολύ ζεστή και για το κατοικίδιό σας.

3. Να έχει συνεχώς διαθέσιμο φρέσκο νερό

Ο σκύλος πρέπει να έχει πρόσβαση σε καθαρό και δροσερό νερό όλο το 24ωρο. Τις ημέρες του καύσωνα είναι καλό να ανανεώνετε συχνά το νερό του και να έχετε μαζί σας μπουκάλι και φορητό μπολ σε κάθε έξοδο.

4. Μην το αφήνετε έστω και για λίγα λεπτά μέσα στο αυτοκίνητο

Ακόμη και με τα παράθυρα ελαφρώς ανοιχτά, η θερμοκρασία στο εσωτερικό ενός σταθμευμένου αυτοκινήτου μπορεί να αυξηθεί επικίνδυνα μέσα σε λίγα λεπτά. Η παραμονή ενός σκύλου στο όχημα μπορεί να οδηγήσει γρήγορα σε θερμοπληξία.

5. Να υπάρχει σκιά ή δροσερό σημείο

Είτε βρίσκεται στο σπίτι είτε στην αυλή ή στο μπαλκόνι, ο σκύλος πρέπει να έχει πάντα πρόσβαση σε σκιερό και δροσερό χώρο, προστατευμένο από την άμεση έκθεση στον ήλιο.

6. Ορισμένες φυλές κινδυνεύουν περισσότερο

Οι βραχυκέφαλες φυλές, όπως τα γαλλικά μπουλντόγκ, τα παγκ, τα αγγλικά μπουλντόγκ και το Μπόστον τεριέ, δυσκολεύονται περισσότερο να αποβάλουν τη θερμότητα μέσω της αναπνοής. Για αυτές τις φυλές απαιτείται ακόμη μεγαλύτερη προσοχή κατά τη διάρκεια του καύσωνα.

7. Όχι έντονο παιχνίδι ή άσκηση στη ζέστη

Το τρέξιμο, το παιχνίδι με μπαλάκι ή οποιαδήποτε έντονη δραστηριότητα όταν επικρατούν υψηλές θερμοκρασίες μπορεί να αυξήσει επικίνδυνα τη θερμοκρασία του σώματος του σκύλου. Περιορίστε την άσκηση στις πιο δροσερές ώρες της ημέρας.

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8. Μην αγνοείτε τα πρώτα σημάδια θερμοπληξίας

Έντονο και επίμονο λαχάνιασμα, υπερβολική σιελόρροια, αδυναμία, δυσκολία στο περπάτημα, εμετός, σύγχυση ή κατάρρευση είναι συμπτώματα που απαιτούν άμεση αντίδραση. Μεταφέρετε τον σκύλο σε δροσερό μέρος, δροσίστε τον σταδιακά με χλιαρό προς δροσερό νερό – όχι παγωμένο – και επικοινωνήστε χωρίς καθυστέρηση με κτηνίατρο.

Η πρόληψη σώζει ζωές

Οι περισσότεροι σκύλοι μπορούν να περάσουν με ασφάλεια ακόμη και τις πιο δύσκολες ημέρες του καύσωνα, αρκεί οι ιδιοκτήτες τους να λάβουν τα κατάλληλα μέτρα. Λίγη προσοχή στις ώρες της βόλτας, άφθονο νερό, σκιά και έγκαιρη αναγνώριση των συμπτωμάτων μπορούν να κάνουν τη διαφορά και να προστατεύσουν το κατοικίδιό μας από μια ιδιαίτερα επικίνδυνη κατάσταση.