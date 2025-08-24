Φωτιές στην Εύβοια: Ερευνώνται 6 ανήλικοι για πιθανή εμπλοκή

Στο μικροσκόπιο των αρχών βρίσκονται 6 ανήλικοι προκειμένου να διαπιστωθεί αν συμμετείχαν στις πυρκαγιές που εκδηλώθηκαν στην περιοχή του Δήμου Ερέτριας στην Εύβοια. Πρόκειται για 5 αγόρια και 1 κορίτσι, με κάποια από αυτά να είναι αδέρφια.

Σύμφωνα με πληροφορίες του eviaonline.gr ,δύο ειδικά κλιμάκια από την Αθήνα, κατόπιν εισαγγελικής παραγγελίας, ξεκίνησαν να παίρνουν καταθέσεις από τα παιδιά και τους γονείς τους. Ήδη έχουν δοθεί εξηγήσεις από 13χρονα και 14χρονα για το αν εμπλέκονται στις πυρκαγιές, ενώ οι αρχές εξετάζουν και βιντεοληπτικό υλικό για να διευκρινιστούν οι κινήσεις τους.

Πριν από λίγες ημέρες είχαν προσαχθεί 2 ανήλικοι και οι γονείς τους για πρόκληση φωτιάς στην περιοχή της Αμαρύνθου. Μετά την έρευνα, φέρεται ότι μια ομάδα 8 παιδιών είχε βάλει φωτιές τον τελευταίο χρόνο στην ίδια περιοχή, χωρίς ωστόσο οι προσαγωγές να μετατραπούν σε συλλήψεις.