Προς πλήρη οριοθέτηση η πυρκαγιά στον Μαούνη Ευβοίας – Σηκώθηκαν έξι εναέρια μέσα (βίντεο)

Πυρκαγιά ξέσπασε το μεσημέρι της Πέμπτης σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Μαούνης Ευβοίας.

Κινητοποιήθηκαν 40 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων από 4η και 20η ΕΜΟΔΕ, 10 οχήματα, 5 Α/Φ και 1 Ε/Π. Συνδρομή από υδροφόρες ΟΤΑ. Μετά από την επέμβαση της πυροσβεστικής η φωτιά βρίσκεται προς πλήρη οριοθέτηση.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ