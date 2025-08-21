Προς πλήρη οριοθέτηση η πυρκαγιά στον Μαούνη Ευβοίας – Σηκώθηκαν έξι εναέρια μέσα (βίντεο)
Επιχειρούν 40 πυροσβέστες
Πυρκαγιά ξέσπασε το μεσημέρι της Πέμπτης σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Μαούνης Ευβοίας.
Κινητοποιήθηκαν 40 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων από 4η και 20η ΕΜΟΔΕ, 10 οχήματα, 5 Α/Φ και 1 Ε/Π. Συνδρομή από υδροφόρες ΟΤΑ. Μετά από την επέμβαση της πυροσβεστικής η φωτιά βρίσκεται προς πλήρη οριοθέτηση.
