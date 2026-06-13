Φωτιά τώρα στο Λουτράκι – Σηκώθηκε ένα ελικόπτερο, μεγάλη επιχείρηση της πυροσβεστικής

Ένα ακόμη συμβάν με πυρκαγιά σε δασική έκταση στην περιοχή του Λουτρακίου Κορινθίας καταγράφηκε το μεσημέρι του Σαββάτου (13/6) προκαλώντας την ισχυρή κινητοποίηση της πυροσβεστικής.

Για το νέο περιστατικό που εντοπίζεται στην περιοχή Σκαλωσιά έχουν κινητοποιηθεί 27 πυροσβέστες με 1 ομάδα πεζοπόρου της 9ης ΕΜΟΔΕ, 8 οχήματα και 1 ελικόπτερο.

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Συνδρομή επίσης από εθελοντές και υδροφόρες ΟΤΑ. #Πυρκαγιά σε δασική έκταση στην περιοχή Σκαλωσιά του δήμου Λουτρακίου – Περαχώρας – Αγίων Θεοδώρων Κορινθίας. Κινητοποιήθηκαν 27 #πυροσβέστες με 1 ομάδα πεζοπόρου της 9ης ΕΜΟΔΕ, 8 οχήματα και 1 Ε/Π. Συνδρομή από εθελοντές και υδροφόρες ΟΤΑ.— Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) June 13, 2026

Να θυμίσουμε ότι το πρωί του Σαββάτου είχε ξεσπάσει πυρκαγιά σε δασική έκταση στον Σχίνο.