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Φωτιά τώρα στο Λουτράκι – Σηκώθηκε ένα ελικόπτερο, μεγάλη επιχείρηση της πυροσβεστικής

Ισχυρή κινητοποίηση της πυροσβεστικής στην περιοχή Σκαλωσιά

Φωτιά τώρα στο Λουτράκι – Σηκώθηκε ένα ελικόπτερο, μεγάλη επιχείρηση της πυροσβεστικής
DEBATER NEWSROOM

Ένα ακόμη συμβάν με πυρκαγιά σε δασική έκταση στην περιοχή του Λουτρακίου Κορινθίας καταγράφηκε το μεσημέρι του Σαββάτου (13/6) προκαλώντας την ισχυρή κινητοποίηση της πυροσβεστικής.

Για το νέο περιστατικό που εντοπίζεται στην περιοχή Σκαλωσιά έχουν κινητοποιηθεί 27 πυροσβέστες με 1 ομάδα πεζοπόρου της 9ης ΕΜΟΔΕ, 8 οχήματα και 1 ελικόπτερο.

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Συνδρομή επίσης από εθελοντές και υδροφόρες ΟΤΑ.

Να θυμίσουμε ότι το πρωί του Σαββάτου είχε ξεσπάσει πυρκαγιά σε δασική έκταση στον Σχίνο.

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