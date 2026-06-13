Φωτιά τώρα στο Λουτράκι – Σηκώθηκε ένα ελικόπτερο, μεγάλη επιχείρηση της πυροσβεστικής
Ισχυρή κινητοποίηση της πυροσβεστικής στην περιοχή Σκαλωσιά
Ένα ακόμη συμβάν με πυρκαγιά σε δασική έκταση στην περιοχή του Λουτρακίου Κορινθίας καταγράφηκε το μεσημέρι του Σαββάτου (13/6) προκαλώντας την ισχυρή κινητοποίηση της πυροσβεστικής.
Για το νέο περιστατικό που εντοπίζεται στην περιοχή Σκαλωσιά έχουν κινητοποιηθεί 27 πυροσβέστες με 1 ομάδα πεζοπόρου της 9ης ΕΜΟΔΕ, 8 οχήματα και 1 ελικόπτερο.
Συνδρομή επίσης από εθελοντές και υδροφόρες ΟΤΑ.
Να θυμίσουμε ότι το πρωί του Σαββάτου είχε ξεσπάσει πυρκαγιά σε δασική έκταση στον Σχίνο.
πηγή στην Google
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