Πολύγυρος Θεσσαλονίκης: Συνελήφθη μέλος εγκληματικής ομάδας, για ένοπλες ληστείες και διαρρήξεις οικιών

Στη σύλληψη ενός μέλους εγκληματικής ομάδας στον Πολύγυρο Θεσσαλονίκης για ένοπλες ληστείες και διαρρήξεις οικιών προχώρησαν οι Αρχές.

Στη δικογραφία συμπεριλαμβάνονται ακόμα 2 μέλη της εγκληματικής ομάδας, τα στοιχεία των οποίων έχουν ταυτοποιηθεί.

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Ειδικότερα, από την αναλυτική έρευνα των αστυνομικών, διαπιστώθηκε ότι οι προαναφερόμενοι άνδρες, συγκρότησαν εγκληματική ομάδα, με σκοπό τη διάπραξη κλοπών και ληστειών, αποκομίζοντας παράνομο οικονομικό όφελος.

Από τη μέχρι στιγμής έρευνα εξακριβώθηκε ότι δρώντας από κοινού, είτε με διαφορετική σύνθεση, το χρονικό διάστημα από 27 Μαΐου 2026 έως 12 Ιουνίου 2026 διέπραξαν:

2 ένοπλες ληστείες σε καταστήματα σε περιοχές της Χαλκιδικής και της Πέλλας, αφαιρώντας συνολικά το χρηματικό ποσό των 5.600 ευρώ και 1 κινητό τηλέφωνο,

10 κλοπές οικιών, εκ των οποίων η 1 απόπειρα, σε περιοχές της Χαλκιδικής, αφαιρώντας συνολικά το χρηματικό ποσό των 5.000 ευρώ, κοσμήματα και άλλα αντικείμενα,

1 κλοπή από οικία σε περιοχή της Λάρισας, αφαιρώντας το χρηματικό ποσό των 26.000 ευρώ και

1 διάρρηξη οικίας σε περιοχή της Θεσσαλονίκης, όπου αφαίρεσαν τα κλειδιά οχήματος και στη συνέχεια αφαίρεσαν και το όχημα.

Ο συλληφθείς εντοπίστηκε σε περιοχή της Θεσσαλονίκης να επιβαίνει στο κλεμμένο όχημα, το οποίο και αποδόθηκε στον νόμιμο κάτοχό του.

Η έρευνα των αστυνομικών συνεχίζεται για να εξακριβωθεί η τυχόν συμμετοχή τους και σε άλλες παρόμοιες αξιόποινες πράξεις.

Ο συλληφθείς, με τη δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος του, οδηγήθηκε στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Χαλκιδικής και τον παρέπεμψε στον Ανακριτή.