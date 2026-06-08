Φωτιά στην Περαχώρα Λουτρακίου: Συνελήφθη 70χρονος Γάλλος που εκτελούσε αγροτικές εργασίες

Σε ύφεση έχει τεθεί η πυρκαγιά, που ξέσπασε σε δασική έκταση στην Περαχώρα Λουτρακίου το μεσημέρι της Δευτέρας 8/6 σημαίνοντας συναγερμό στην Πυροσβεστική.

Όπως έγινε γνωστό από την Πυροσβεστική, παρά τη γρήγορη εξέλιξη του συμβάντος οι πυροσβεστικές δυνάμεις έθεσαν την πυρκαγιά σε ύφεση σε σύντομο χρονικό διάστημα, αποτρέποντας την περαιτέρω εξάπλωσή της.

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Παράλληλα, στη σύλληψη ενός 70χρονου Γάλλου προχώρησε κλιμάκιο της ΔΑΕΕ, που έσπευσε στην περιοχή της πυρκαγιάς. Σύμφωνα με την Πυροσβεστική, ο 70χρονος εκτελούσε αγροτικές εργασίες, χωρίς να έχει λάβει τα προβλεπόμενα μέτρα πυρασφάλειας. ‎

Η φωτιά εκδηλώθηκε γύρω στις 15:45 σε δασική έκταση κι όπως έγινε γνωστό από την Πυροσβεστική, η κινητοποίηση ήταν άμεση και η ανάπτυξη ισχυρών επίγειων και εναέριων δυνάμεων επέτρεψε την ταχεία ανάσχεση και τον περιορισμό του συμβάντος, πριν αυτό λάβει μεγαλύτερες διαστάσεις, ενώ δεν απειλήθηκαν κατοικίες και υποδομές.

Στην επιχείρηση κατάσβεσης συμμετέχουν συνολικά 106 πυροσβέστες με 5 ομάδες πεζοπόρων τμημάτων τμημάτων της 1ης, 6ης και 9ης Ε.ΜΟ.Δ.Ε., 30 πυροσβεστικά οχήματα και πλήθος εθελοντών. Από αέρος επιχειρούν περιοδικά 3 αεροσκάφη και 5 ελικόπτερα, εκ των οποίων το ένα για τον εναέριο συντονισμό τους.

Συνδρομή στο έργο της κατασβεσης παρέχουν υδροφόρες και μηχανήματα έργου των Περιφερειών Αττικής και Πελοποννήσου

Σημειώνεται ότι καθ’ όλη τη διάρκεια του συμβάντος το ΕΣΚΕΔΙΚ λαμβάνει συνεχή εικόνα από το drone μέσω οπτικής και θερμικής κάμερας.