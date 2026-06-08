Φωτιά στο Λουτράκι Κορινθίας: Βελτιωμένη η εικονά της πυρκαγιάς – Ξεκίνησε από εργασίες με χορτοκοπτικό μηχάνημα (Βίντεο – Φωτογραφίες)

Φωτιά έχει ξεσπάσει σε δασική έκταση στην περιοχή Λουτράκι Κορινθίας το μεσημέρι της Δευτέρας 8/6, σημαίνοντας συναγερμό στην Πυροσβεστική

Σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία της έρευνας των ανακριτικών υπαλλήλων του Πυροσβεστικού Σώματος, η πυρκαγιά στην περιοχή της Περαχώρας Κορινθίας φαίνεται να προκλήθηκε κατά τη διάρκεια εργασιών κοπής βλάστησης με χορτοκοπτικό μηχάνημα που έφερε μεταλλικό δίσκο, ενώ αναμένεται και σύλληψη στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας.

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Σύμφωνα με την Πυροσβεστική η φωτιά εκδηλώθηκε γύρω στις 15:45 και είναι κοντά σε κατοικημένη περιοχή.

Πριν λίγο μήνυμα μέσω του 112 εστάλη σε κατοίκους στην Περαχώρα Κορινθίας προκειμένου να παραμείνουν σε ετοιμότητα και να ακολουθούν τις οδηγίες των αρχών. Ειδικότερα το μήνυμα αναφέρει: «Δασική πυρκαγιά στην περιοχή Περαχώρα της Περιφερειακής Ενότητας Κορινθίας. Παραμείνετε σε ετοιμότητα και ακολουθείτε τις οδηγίες των αρχών».

Ειδικότερα έχουν κινητοποιηθεί 106 πυροσβέστες με 4 ομάδες πεζοπόρων τμημάτων, 30 οχήματα, 3 αεροσκάφη, 5 ελικόπτερα, καθώς και εθελοντές. Όπως έγινε γνωστό από την Πυροσβεστική, οι πυροσβεστικές δυνάμεις επιχειρούν για την οριοθέτησή της, ενώ στο σημείο πνέουν άνεμοι μέτριας έντασης.

Μιλώντας στην εκπομπή NewsRoom του ΕΡΤNews, ο πρόεδρος της Ένωσης Αξιωματικών Πυροσβεστικού Σώματος, Κώστας Τσίγκας ανέφερε ότι προτεραιότητα αυτή τη στιγμή αποτελεί η πλήρης κατάσβεση της πυρκαγιάς, ενώ σημείωσε πως έχουν κινητοποιηθεί ισχυρές δυνάμεις όχι μόνο από την Κορινθία, αλλά και από την Αττική, την Αχαΐα και ευρύτερα την Πελοπόννησο. «Η πυρκαγιά έχει αποκτήσει δυναμική και η εξέλιξή της θα κριθεί τις επόμενες ώρες», ανέφερε χαρακτηριστικά.

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