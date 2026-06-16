Δράμα: Ψυχολόγος της ΕΛΑΣ παρακολουθούσε τον 50χρονο δράστη – Είχε «δει» κρίσεις πανικού και τον είχε παραπέμψει σε ψυχίατρο

Νέες λεπτομέρειες από το προφίλ του 50χρονου συζυγοκτόνου στην Δράμα έρχονται στο φως της δημοσιότητας.

Σύμφωνα με το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του STAR ο 50χρονος παρακολουθούνταν από ψυχολόγο και μάλιστα της Αστυνομίας. Κάθε Τρίτη πήγαινε στο ιδιωτικό ιατρείο ψυχολόγου της Ελληνικής Αστυνομίας, κάτι που δεν γνώριζε η υπηρεσία.

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Ο ψυχολόγος είχε εντοπίσει όμως κρίσεις πανικού και ένταση και τον είχε παραπέμψει σε ψυχίατρο και του έδινε αγωγή για να ηρεμεί.

Γυναικοκτονία στην Δράμα: Με 7 μαχαιριές σε πλάτη και πλευρά σκότωσε την σύζυγο του ο 50χρονος αστυνομικός

Την αγριότητα του εγκλήματος καταδεικνύει η ιατροδικαστική έρευνα της γυναικοκτονίας στην Δράμα καθώς ο 50χρονος αστυνομικός σκότωσε την σύζυγο του με επτά μαχαιριές στην πλάτη και στα πλευρά.

Σύμφωνα με την ιατροδικαστική εξέταση από τη γυναικοκτονία στη Δράμα ο αστυνομικός της ομάδας ΔΙΑΣ κατάφερε 8 μαχαιριές στην 45χρονη αστυνομικό και μητέρα δύο παιδιών. Το ένα προκάλεσε διάτρηση καρδιάς, ενώ τα υπόλοιπα τρύπησαν τους πνεύμονες.Την αγριότητα του εγκλήματος καταδεικνύει η ιατροδικαστική έρευνα της γυναικοκτονίας στην Δράμα καθώς ο 50χρονος αστυνομικός σκότωσε την σύζυγο του με επτά μαχαιριές στην πλάτη και στα πλευρά.

Σύμφωνα με την ιατροδικαστική εξέταση από τη γυναικοκτονία στη Δράμα ο αστυνομικός της ομάδας ΔΙΑΣ κατάφερε 8 μαχαιριές στην 45χρονη αστυνομικό και μητέρα δύο παιδιών. Το ένα προκάλεσε διάτρηση καρδιάς, ενώ τα υπόλοιπα τρύπησαν τους πνεύμονες.

Το μαχαίρι που χρησιμοποίησε ο δράστης φαίνεται μεγαλύτερο των 10 εκατοστών, ενώ τα στοιχεία δείχνουν ότι δεν προηγήθηκε πάλη κάτι που μπορεί να σημαίνει ότι ο 50χρονος αιφνιδίασε την άτυχη γυναίκα. Την ίδια στιγμή, δεν βρέθηκαν κακώσεις που να παραπέμπουν σε χρήση μεταλλικού αντικειμένου.

Όσον αφορά, τον δράστη, αυτός φέρει τραύμα στον αριστερό κρόταφο, ενώ βρέθηκαν και ηρεμιστικά χαπάκια στο σπίτι του. Θα διενεργηθούν και τοξικολογικές εξετάσεις.

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Στο μεταξύ, αναφορές από την αστυνομία κάνουν λόγο για την μη ύπαρξη καταγγελιών πριν την γυναικοκτονία στην Δράμα όμως ο θείος της 45χρονης αστυνομικού που δολοφονήθηκε από τον σύζυγος της επίσης αστυνομικό αλλάζει τα δεδομένα.

Ο θείος της δολοφονημένης γυναίκας μίλησε στην κρατική τηλεόραση και τόνισε ότι ο 50χρονος την είχε απειλήσει με γεμάτο πιστόλι. Αυτό συνέβη πριν δύο εβδομάδες, αλλά η 45χρονη δεν έκανε καταγγελία. Πήγε στο σπίτι της αδελφής της να μείνει, κάτι που δεν έλυσε το πρόβλημα. Έτσι, ο θείος της γυναίκας τόνισε: «Ενώ κοιμόταν, την κάρφωσε. Όλες οι γυναίκες που έχουν προβλήματα με τους άνδρες, να τους καταγγέλλουν».

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Τους τελευταίους μήνες το ζευγάρι βρισκόταν σε διάσταση, ενώ ο 50χρονος που έβαλε τέλος στην ζωή του μετά την άγρια δολοφονία φαίνεται ότι δεν μπορούσε να δεχθεί το γεγονός του χωρισμού

Στο μεταξύ, αύριο στις 11 το πρωί θα τελεστεί, η κηδεία της 45χρονης στο Νευροκόπι από όπου και κατάγεται.

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Γυναικοκτονία στη Δράμα: “Πέθαναν” την μητέρα του αστυνομικού

Το μεσημέρι της Τρίτης (16/6) κυκλοφόρησε η φήμη ότι η μητέρα του αστυνομικού πέθανε με τον φίλο του δράστη να μιλάει στο DEBATER και να διαψεύδει το γεγονός. Παράλληλα, αναφέρθηκε στον φίλο του τονίζοντας πως δεν είχε δείξει επιθετική συμπεριφορά και ότι ήταν ένας “τζέντλεμαν” με τις γυναίκες.

«Ήταν ένας τζέντλεμαν. Δεν μπορώ να καταλάβω τι έπαθε. Πάντα κύριος με τις γυναίκες. Ένα καλό παιδί. Δεν ξέρω τι έπαθε. Του γύρισε η βίδα; Ο πατέρας του ήταν και αυτός αστυνομικός. Τον έχασε εν ώρα υπηρεσίας. Ήταν στην μηχανή και σκοτώθηκε σε τροχαίο. Πόσα να αντέξει η μάνα του. Δεν μιλιέται η γυναίκα…».

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Οι μέχρι τώρα έρευνες δείχνουν η 45χρονη αστυνομικός και ο επίσης αστυνομικός σύζυγός της αντιμετώπιζαν προβλήματα στον γάμο τους.

Γυναικοκτονία στην Δράμα: Σοκάρουν οι λεπτομέρειες του εγκλήματος

Όπως έχει γίνει γνωστό, την Άμεση Δράση ειδοποίησε ο 16χρονος γιος του ζευγαριού, που ανέφερε πως εντόπισε τη μητέρα του τραυματισμένη και αιμόφυρτη, ενώ δίπλα της βρισκόταν ένα μαχαίρι.

Ο 50χρονος αστυνομικός φαίνεται πως αρχικά χτύπησε τη 45χρονη πισώπλατα με σιδερολοστό και αφού την ακινητοποίησε τη μαχαίρωσε τουλάχιστον 8 φορές σε διάφορα σημεία του σώματός της, εγκαταλείποντάς της μέσα σε μια λίμνη αίματος.

Σύμφωνα με τον πρόεδρο της ΠΟΕΔΗΝ, Μιχάλη Γιαννακό, η 45χρονη Αντιγόνη, μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο της Δράμας χωρίς σφυγμό, αναπνοή και με πολλαπλά τραύματα από το μαχαίρι του δράστη, σε ζωτικά σημεία του σώματός της.

Αν και οι γιατροί έκαναν υπεράνθρωπες προσπάθειες για να την επαναφέρουν, λίγο μετά διαπιστώθηκε ο θάνατός της

Λίγες ώρες μετά, οι γιατροί του νοσοκομείου κλήθηκαν να εξετάσουν και τον δράστη της γυναικοκτονίας και εν διαστάσει σύζυγό της. Ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ τον μετέφερε στο σημείο έχοντας τραύμα από σφαίρα στο κεφάλι, ενώ ήταν ήδη νεκρός, με τις Αρχές να εκτιμούν ότι αυτοκτόνησε.

Ο ίδιος μετά τη δολοφονία της 45χρονης οδήγησε μέχρι ένα απομονωμένο σημείο στη Δράμα, για να αφαιρέσει τη ζωή του. Μάλιστα, φέρεται ότι χρησιμοποίησε το υπηρεσιακό του όπλο.