Οριοθετήθηκε η φωτιά στη νησίδα Τουρλίδα Μεσολογγίου – Δείτε βίντεο

Συναγερμός σήμανε το πρωί της Πέμπτης 11/6 για φωτιά που ξέσπασε σε χαμηλή βλάστηση στη νησίδα Τουρλίδα, του δήμου Ιεράς Πόλης Μεσολογγίου, η οποία λίγο πριν τη 1 το μεσημέρι οριοθετήθηκε.

Στο σημείο έσπευσαν άμεσα ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας και πιο συγκεκριμένα κινητοποιήθηκαν 15 πυροσβέστες με μία ομάδα πεζοπόρου τμήματος της 6ης ΕΜΟΔΕ, καθώς και τέσσερα πυροσβεστικά οχήματα.

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Στην επιχείρηση κατάσβεσης της φωτιάς συνέδραμαν επίσης δύο αεροσκάφη, ένα ελικόπτερο και ένα πυροσβεστικό πλοιάριο, λόγω της ιδιαίτερης γεωγραφικής θέσης της περιοχής.

Σύμφωνα με πληροφορίες από την Πυροσβεστική, παρά τη δυσκολία του συμβάντος ως προς την προσέγγιση, οι πυροσβεστικές δυνάμεις οριοθέτησαν την πυρκαγιά σε σύντομο χρονικό διάστημα αποτρέποντας την εξάπλωσή της.

Από την πυρκαγιά δεν απειλήθηκαν κατοικίες και υποδομές, ενώ στην περιοχή μετέβη και κλιμάκιο του ανακριτικού τμήματος της Αιτωλοακαρνανίας.

#Πυρκαγιά σε χαμηλή βλάστηση στη νησίδα Τουρλιδα, του δήμου Ιεράς Πόλης Μεσολογγίου. Κινητοποιήθηκαν 15 #πυροσβέστες με μία ομάδα πεζοπόρου της 6ης ΕΜΟΔΕ, 4 οχήματα, 2 Α/Φ, 1 Ε/Π και 1 Πυροσβεστικό Πλοιάριο.— Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) June 11, 2026

Περισσότερα σε λίγο…