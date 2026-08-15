Αχαΐα: Χωρίς τις αισθήσεις του ανασύρθηκε 63χρονος από φλεγόμενο σπίτι

Χωρίς τις αισθήσεις του ανασύρθηκε ένας 63χρονος άνδρας κατά τη διάρκεια πυρκαγιάς που ξέσπασε σε κατοικία στα Μοιραίικα Αχαΐας.

Σύμφωνα με την ενημέρωση της Πυροσβεστικής, ο 63χρονος εντοπίστηκε από τις πυροσβεστικές δυνάμεις στον χώρο του σαλονιού ισόγειας μονοκατοικίας.

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Μετά την ανάσυρσή του από το φλεγόμενο σπίτι, ο άνδρας παρελήφθη από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ.

Ισχυρή κινητοποίηση της Πυροσβεστικής

Για την αντιμετώπιση της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκαν 12 πυροσβέστες με έξι οχήματα, οι οποίοι επιχείρησαν για την κατάσβεση της φωτιάς στην κατοικία.

Οι ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες εκδηλώθηκε η πυρκαγιά παραμένουν προς το παρόν άγνωστες.

Έρευνα για τα αίτια της φωτιάς

Για τη διερεύνηση των αιτιών που προκάλεσαν την πυρκαγιά έχει κινητοποιηθεί το αρμόδιο Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Αχαΐας.

Η έρευνα αναμένεται να επικεντρωθεί στις συνθήκες εκδήλωσης της φωτιάς στην ισόγεια μονοκατοικία και στα στοιχεία που θα συγκεντρωθούν από τον χώρο.