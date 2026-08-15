Καιρός σήμερα: Δεκαπενταύγουστος με ισχυρούς ανέμους – Έως 7 μποφόρ στο Αιγαίο

Με ισχυρούς ανέμους στο Αιγαίο, τοπικές νεφώσεις και θερμοκρασίες σε φυσιολογικά για την εποχή επίπεδα θα κυλήσει ο καιρός σήμερα, Σάββατο 15 Αυγούστου.

Σύμφωνα με την πρόγνωση του meteo.gr του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, κατά τη διάρκεια της ημέρας αναμένονται κατά διαστήματα τοπικές νεφώσεις, ενώ από το μεσημέρι υπάρχει πιθανότητα για πρόσκαιρες τοπικές βροχές, κυρίως στα βορειοδυτικά, δυτικά και νοτιοδυτικά ηπειρωτικά.

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Κύριο χαρακτηριστικό του καιρού ανήμερα του Δεκαπενταύγουστου θα είναι οι ενισχυμένοι βοριάδες στο Αιγαίο, οι οποίοι θα φτάνουν τοπικά τα 7 μποφόρ.

Πού θα φτάσει η θερμοκρασία

Στη Δυτική Μακεδονία ο υδράργυρος θα κινηθεί από 17 έως 28 βαθμούς Κελσίου, ενώ στην υπόλοιπη Μακεδονία και τη Θράκη από 17 έως 31 βαθμούς.

Στη Θεσσαλία η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19 έως 32 βαθμούς, στην Ήπειρο από 17 έως 37, στην Ανατολική Στερεά από 19 έως 29 και στη Δυτική Στερεά και την Πελοπόννησο από 19 έως 35 βαθμούς Κελσίου.

Στα νησιά του Ιονίου αναμένονται θερμοκρασίες από 23 έως 32 βαθμούς, στα νησιά του Βορείου και Ανατολικού Αιγαίου από 21 έως 33, στις Κυκλάδες από 21 έως 28 και στα Δωδεκάνησα από 25 έως 30 βαθμούς.

Στην Κρήτη ο υδράργυρος θα κινηθεί από 18 έως 29 βαθμούς Κελσίου.

Έως 7 μποφόρ στο Αιγαίο

Οι άνεμοι στο Αιγαίο θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις με ένταση 5 έως 7 μποφόρ.

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Στο Ιόνιο θα επικρατήσουν αρχικά ανατολικοί άνεμοι 3 έως 5 μποφόρ, ενώ το μεσημέρι και το απόγευμα θα στραφούν σε βορειοδυτικούς, με ένταση 2 έως 4 μποφόρ.

Ο καιρός στην Αττική

Στην Αττική προβλέπεται ηλιοφάνεια, με λίγες νεφώσεις κατά διαστήματα στα βόρεια του νομού.

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Οι άνεμοι θα είναι βόρειοι 3 έως 5 μποφόρ, ενώ από το πρωί μέχρι το απόγευμα θα ενισχυθούν στα 4 έως 6 μποφόρ.

Στο κέντρο της Αθήνας η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 30 βαθμούς Κελσίου.

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Ο καιρός στη Θεσσαλονίκη

Στη Θεσσαλονίκη αναμένονται κατά διαστήματα νεφώσεις.

Οι άνεμοι θα πνέουν από μεταβαλλόμενες διευθύνσεις με ένταση έως 3 μποφόρ, ενώ το μεσημέρι και το απόγευμα θα στραφούν πρόσκαιρα σε νότιους 2 έως 4 μποφόρ.

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Η θερμοκρασία στο κέντρο της πόλης θα κυμανθεί από 24 έως 30 βαθμούς Κελσίου.