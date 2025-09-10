Φωτιά τώρα στην Λάρισα – Μεγάλη κινητοποίηση της πυροσβεστικής

Φωτιά ξέσπασε το μεσημέρι της Τετάρτης (10/9) σε περιοχή της Λάρισας προκαλώντας μεγάλη κινητοποίηση της πυροσβεστικής.

Σύμφωνα με την ενημέρωση της πυροσβεστικής, η φωτιά καίει χαμηλή βλάστηση στο Πολυδάμειο Λάρισας, ενώ στο σημείο σπεύδουν 40 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων, 8 οχήματα και συνδρομή από 3 αεροσκάφη και 1 ελικόπτερο.

Συνδρομή από μηχανήματα έργου και υδροφόρες ΟΤΑ. #Πυρκαγιά σε χαμηλή βλάστηση στο Πολυδάμειο Λάρισας. Κινητοποιήθηκαν 40 #πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων, 8 οχήματα 3 Α/Φ και 1 Ε/Π. Συνδρομή από μηχανήματα έργου και υδροφόρες ΟΤΑ.— Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) September 10, 2025

Από τη φωτιά δεν κινδυνεύει κατοικημένη περιοχή, ενώ οι φλόγες καίνε εκτάσεις με πουρνάρια.