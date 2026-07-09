Η πρώτη αντίδραση του Πολάκη για την παραίτηση Φάμελλου από την προεδρία του ΣΥΡΙΖΑ – Τι είπε για την Κεντρική Επιτροπή

Ο Παύλος Πολάκης πήρε θέση το βράδυ της Πέμπτης 9/7 για την παραίτηση του Σωκράτη Φάμελλου από την προεδρία του ΣΥΡΙΖΑ.

Συγκεκριμένα, όπως ανέφερε σε ανάρτησή του στα social media δεν τίθεται θέμα αναβολής της συνεδρίασης της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ.

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«ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΚΑΜΙΑ ΑΝΑΒΟΛΗ ΤΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ!!! Τωρα που ορθως παραιτηθηκε ο Φαμελλος ,οπως ειχα ζητησει ,ειναι μια φορα παραπανω απαραιτητη η συνεδριαση της!!

Η Κεντρικη Επιτροπη συγκληθηκε με αιτημα απο υπογραφες μελων της και δεν μπορει ΚΑΝΕΙΣ ΝΑ ΤΗΝ ΑΝΑΒΑΛΛΕΙ.

Κανονικα λοιπον ΟΛΑ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟ ΣΑΒΒΑΤΟ ΣΤΙΣ 10.30 το πρωι στο ξενοδοχειο WYNDHAM ATHENS στην πλατεια Καραισκακη !!