Φωτιά στους Κομποτάδες Φθιώτιδας – Σηκώθηκαν τέσσερα εναέρια μέσα
Κινητοποιήθηκαν 26 πυροσβέστες
Φωτιά ξέσπασε το μεσημέρι της Τετάρτης σε δασική έκταση στην περιοχή Κομποτάδες Φθιώτιδας.
Κινητοποιήθηκαν 26 πυροσβέστες με 1 ομάδα πεζοπόρου της 4ης ΕΜΟΔΕ, 9 οχήματα, 2 Α/Φ και 2 Ε/Π, με συνδρομή από μηχανήματα έργου και υδροφόρες ΟΤΑ.
