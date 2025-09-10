Ευρωμπάσκετ 2025: Μπορεί η Εθνική του Σπανούλη να κατακτήσει μετάλλιο; Ψήφισε Εδώ
ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά στους Κομποτάδες Φθιώτιδας – Σηκώθηκαν τέσσερα εναέρια μέσα

Κινητοποιήθηκαν 26 πυροσβέστες

Φωτιά στους Κομποτάδες Φθιώτιδας – Σηκώθηκαν τέσσερα εναέρια μέσα
DEBATER NEWSROOM
UPD: 15:40

Φωτιά ξέσπασε το μεσημέρι της Τετάρτης σε δασική έκταση στην περιοχή Κομποτάδες Φθιώτιδας.

Κινητοποιήθηκαν 26 πυροσβέστες με 1 ομάδα πεζοπόρου της 4ης ΕΜΟΔΕ, 9 οχήματα, 2 Α/Φ και 2 Ε/Π, με συνδρομή από μηχανήματα έργου και υδροφόρες ΟΤΑ.

