Αποδοκιμασίες Ισραηλινών τουριστών στα ελληνικά νησιά: Συμφωνείτε ή διαφωνείτε; Ψήφισε Εδώ
Ψήφισε Εδώ
Αποδοκιμασίες Ισραηλινών τουριστών στα ελληνικά νησιά: Συμφωνείτε ή διαφωνείτε; Ψήφισε Εδώ
Ψήφισε Εδώ
ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά τώρα στη Νέα Μουσινούπολη Κομοτηνής – Ήχησε το 112

Μέχρι στιγμής δεν κινδυνεύει ο αστικός ιστός του οικισμού

Φωτιά τώρα στη Νέα Μουσινούπολη Κομοτηνής – Ήχησε το 112
DEBATER NEWSROOM
UPD: 11:53

Αγροτοδασική πυρκαγιά ξέσπασε στην περιοχή Νέα Μουσινούπολη Κομοτηνής, κοντά στον οικισμό των Παλιννοστούντων Κομοτηνής στην Περιφερειακή Ενότητα Ροδόπης, κινητοποιώντας ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής.

Στην περιοχή επιχειρούν 32 πυροσβέστες, ένα πεζοπόρο τμήμα, 12 οχήματα, ενώ απο αέρος επιχειρεί ένα ελικόπτερο. Στην κατάσβεση συνδράμουν και υδροφόρες και μηχανήματα έργου των ΟΤΑ.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Μέχρι στιγμής δεν κινδυνεύει ο αστικός ιστός του οικισμού. Η φωτιά είναι σε καλαμιές του ποταμού Βοσβόζη.

Πριν από λίγο ήχησε το 112 με την προτροπή προς τους κατοίκους να παραμείνουν σε ετοιμότητα και ακολουθήσουν τις οδηγίες των Αρχών.

Ειδήσεις σήμερα
ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ
ΣΧΟΛΙΑ

ΕΛΛΑΔΑ

ΟΛΗ Η ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ