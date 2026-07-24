Φωτιά τώρα στα Σπάτα: Πυρκαγιά ξανά κοντά στο προπονητικό κέντρο της ΑΕΚ

Πυρκαγιά ξέσπασε το μεσημέρι της Παρασκευής (24/7) σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή των Σπάτων Αττικής, προκαλώντας την άμεση κινητοποίηση της Πυροσβεστικής.

Η φωτιά καίει σε έκταση με χαμηλή βλάστηση, πλησίον του προπονητικού κέντρου της ΑΕΚ, δυτικά του αεροδρομίου «Ελευθέριος Βενιζέλος», εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου Σπάτων – Αρτέμιδος. Υπενθυμίζεται πως αυτή είναι η δεύετρη πυρκαγιά φέτος στα Σπάτα, κοντά στο προπονητικό κέντρο της «Ένωσης».

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Ισχυρές επίγειες επιχειρούν στο σημείο με στόχο τον άμεσο περιορισμό της πυρκαγιάς, ενώ μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν πληροφορίες για απειλή σε κατοικημένες περιοχές ή εγκαταστάσεις.

Το DEBATER παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις και θα ενημερώνει για οποιαδήποτε νεότερη πληροφορία.