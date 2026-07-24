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ΕΛΛΑΔΑ

Hellenic Train: Σταμάτησαν τα δρομολόγια Λάρισα – Ραψάνη λόγω πυρκαγιάς

Τι αναφέρει η ανακοίνωση

Hellenic Train: Σταμάτησαν τα δρομολόγια Λάρισα – Ραψάνη λόγω πυρκαγιάς
DEBATER NEWSROOM

Η Hellenic Train με ανακοίνωσή της γνωστοποίησε ότι διεκόπη από τις 16:50 η σιδηροδρομική κυκλοφορία και η ηλεκτροδότηση στο τμήμα Λάρισα– Ραψάνη, εξαιτίας πυρκαγιάς που εκδηλώθηκε πλησίον της γραμμής.

   Σύμφωνα με ενημέρωση της Hellenic Train η αμαξοστοιχία που εκτελεί το δρομολόγιο 1599 (Θεσσαλονίκη – Έδεσσα) με 120 επιβάτες, παραμένει στον Σιδηροδρομικό Σταθμό Ευαγγελισμός ενώ αναμένονται καθυστερήσεις στα δρομολόγια στη γραμμή Λάρισα – Θεσσαλονίκη – Λάρισα.

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   «Η Hellenic Train βρίσκεται σε συνεχή συντονισμό και επικοινωνία με τον Διαχειριστή Υποδομής ΟΣΕ – Σιδηρόδρομοι Ελλάδος και τις αρμόδιες αρχές για την αποκατάσταση της κυκλοφορίας» αναφέρει η εταιρεία στην ενημέρωση της.

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