Φωτιά στα Σπάτα: Ήχησε το 112, οι φλόγες έφτασαν κοντά στο προπονητικό της ΑΕΚ (φωτογραφίες+βίντεο)
Καίει κοντά στη βόρεια πύλη του αεροδρομίου
Φωτιά ξέσπασε το μεσημέρι της Δευτέρας, 22 Ιουνίου σε χαμηλή βλάστηση στα Σπάτα Αττικής προκαλώντας μεγάλη κινητοποίηση της πυροσβεστικής.
Η φωτιά έχει ξεσπάσει κοντά στη βόρεια πύλη του Αεροδρόμιου, σε οικοπεδικούς χώρους και χαμηλή βλάστηση μακριά από κατοικημένη περιοχή, ενώ υπάρχει μεγάλη κινητοποίηση πυροσβεστικών δυνάμεων. Λίγο μετά τις 4 το μεσημέρι ήχησε και το 112 ζητώντας από τους κατοίκους να παραμείνουν σε ετοιμότητα.
Μάλιστα, οι φλόγες φέρεται να έχουν φτάσει κοντά στο προπονητικό της ΑΕΚ.
#Πυρκαγιά σε χαμηλή βλάστηση στα Σπάτα Αττικής. Κινητοποιήθηκαν 45 #πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων της 1ης ΕΜΟΔΕ, 13 οχήματα, 3 Ε/Π και 2 Α/Φ. Συνδρομή από εθελοντές και υδροφόρες ΟΤΑ.— Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) June 22, 2026
Στο σημείο έχουν σπεύσει 45 πυροσβέστες 2 πεζοπόρα, 13 οχήματα, 3 ελικόπτερα και 2 αεροσκάφη.
Στην περιοχή πνέουν βόρειοι ισχυροί άνεμοι. Το συμβάν εξελίσσεται περίπου στα 10 στρέμματα κοντά στο προπονητικό γήπεδο της ΑΕΚ και γίνεται προσπάθεια να μην επεκταθεί εντός του χώρου.
πηγή στην Google
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