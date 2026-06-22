Φωτιά στα Σπάτα: Ήχησε το 112, οι φλόγες έφτασαν κοντά στο προπονητικό της ΑΕΚ (φωτογραφίες+βίντεο)

Φωτιά ξέσπασε το μεσημέρι της Δευτέρας, 22 Ιουνίου σε χαμηλή βλάστηση στα Σπάτα Αττικής προκαλώντας μεγάλη κινητοποίηση της πυροσβεστικής.

Η φωτιά έχει ξεσπάσει κοντά στη βόρεια πύλη του Αεροδρόμιου, σε οικοπεδικούς χώρους και χαμηλή βλάστηση μακριά από κατοικημένη περιοχή, ενώ υπάρχει μεγάλη κινητοποίηση πυροσβεστικών δυνάμεων. Λίγο μετά τις 4 το μεσημέρι ήχησε και το 112 ζητώντας από τους κατοίκους να παραμείνουν σε ετοιμότητα.

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⚠️ Ενεργοποίηση 1⃣1⃣2⃣



🆘 Αγροτοδασική πυρκαγιά στην περιοχή των #Σπάτων της Περιφερειακής Ενότητας #Ανατολικής_Αττικής



‼️ Παραμείνετε σε ετοιμότητα και ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών



ℹ️ https://t.co/kexUnlnGMV@pyrosvestiki@hellenicpolice— 112 Greece (@112Greece) June 22, 2026

Μάλιστα, οι φλόγες φέρεται να έχουν φτάσει κοντά στο προπονητικό της ΑΕΚ.

#Πυρκαγιά σε χαμηλή βλάστηση στα Σπάτα Αττικής. Κινητοποιήθηκαν 45 #πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων της 1ης ΕΜΟΔΕ, 13 οχήματα, 3 Ε/Π και 2 Α/Φ. Συνδρομή από εθελοντές και υδροφόρες ΟΤΑ. June 22, 2026

Στο σημείο έχουν σπεύσει 45 πυροσβέστες 2 πεζοπόρα, 13 οχήματα, 3 ελικόπτερα και 2 αεροσκάφη.

Στην περιοχή πνέουν βόρειοι ισχυροί άνεμοι. Το συμβάν εξελίσσεται περίπου στα 10 στρέμματα κοντά στο προπονητικό γήπεδο της ΑΕΚ και γίνεται προσπάθεια να μην επεκταθεί εντός του χώρου.