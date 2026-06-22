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ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά στα Σπάτα: Ήχησε το 112, οι φλόγες έφτασαν κοντά στο προπονητικό της ΑΕΚ (φωτογραφίες+βίντεο)

Καίει κοντά στη βόρεια πύλη του αεροδρομίου

Φωτιά στα Σπάτα: Ήχησε το 112, οι φλόγες έφτασαν κοντά στο προπονητικό της ΑΕΚ (φωτογραφίες+βίντεο)
DEBATER NEWSROOM
UPD: 16:10

Φωτιά ξέσπασε το μεσημέρι της Δευτέρας, 22 Ιουνίου σε χαμηλή βλάστηση στα Σπάτα Αττικής προκαλώντας μεγάλη κινητοποίηση της πυροσβεστικής.

Η φωτιά έχει ξεσπάσει κοντά στη βόρεια πύλη του Αεροδρόμιου, σε οικοπεδικούς χώρους και χαμηλή βλάστηση μακριά από κατοικημένη περιοχή, ενώ υπάρχει μεγάλη κινητοποίηση πυροσβεστικών δυνάμεων. Λίγο μετά τις 4 το μεσημέρι ήχησε και το 112 ζητώντας από τους κατοίκους να παραμείνουν σε ετοιμότητα.

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Μάλιστα, οι φλόγες φέρεται να έχουν φτάσει κοντά στο προπονητικό της ΑΕΚ.

Φωτογραφία
Φωτογραφία
Φωτογραφία
Φωτογραφία

Στο σημείο έχουν σπεύσει 45 πυροσβέστες 2 πεζοπόρα, 13 οχήματα, 3 ελικόπτερα και 2 αεροσκάφη.

Φωτογραφία

Στην περιοχή πνέουν βόρειοι ισχυροί άνεμοι. Το συμβάν εξελίσσεται περίπου στα 10 στρέμματα κοντά στο προπονητικό γήπεδο της ΑΕΚ και γίνεται προσπάθεια να μην επεκταθεί εντός του χώρου.

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