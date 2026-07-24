34ο Συνέδριο της Ευρωπαϊκής Εταιρείας Ενδοσκοπικής Χειρουργικής: Στο επίκεντρο το μέλλον της ελάχιστα επεμβατικής χειρουργικής

Με τη συμμετοχή πλέον των 1.400 συνέδρων από 70 χώρες, ολοκληρώθηκαν στην Αθήνα οι εργασίες του 34ου Ετήσιου Συνεδρίου της Ευρωπαϊκής Εταιρείας Ενδοσκοπικής Χειρουργικής (EAES), το οποίο πραγματοποιήθηκε σε συνεργασία με την Ελληνική Εταιρεία Ενδοσκοπικής Χειρουργικής (HAES).

Με κεντρικό θέμα «Από τον Ιπποκράτη στη σύγχρονη χειρουργική καινοτομία», το συνέδριο συγκέντρωσε κορυφαίους χειρουργούς, ερευνητές και επαγγελματίες υγείας από όλο τον κόσμο, αποκρυπτογραφώντας τις εξελίξεις που διαμορφώνουν το μέλλον της ελάχιστα επεμβατικής χειρουργικής.

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Στο πλαίσιο του συνεδρίου λειτούργησε έκθεση ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού, στην οποία παρουσιάστηκαν οι πλέον σύγχρονες τεχνολογικές λύσεις στον τομέα της ελάχιστα επεμβατικής χειρουργικής, δίνοντας στους συμμετέχοντες την ευκαιρία να ανταλλάξουν απόψεις και να αναπτύξουν νέες επιστημονικές συνεργασίες. Παράλληλα, το επιστημονικό πρόγραμμα περιλάμβανε εξειδικευμένα πρακτικά εκπαιδευτικά σεμινάρια (hands-on courses) και masterclasses, ενώ απονεμήθηκαν βραβεία για τις καλύτερες επιστημονικές περιλήψεις, αναρτημένες ανακοινώσεις (posters) και προφορικές παρουσιάσεις.

Ο Δρ. Φώτης Αρχοντοβασίλης, πρόεδρος του συνεδρίου EAES 2026 και πρόεδρος της Ελληνικής Εταιρείας Ενδοσκοπικής Χειρουργικής (ΕΕΕΧ – HAES) δήλωσε για τη διοργάνωση:

«Το 34ο Πανευρωπαϊκό Συνέδριο Ενδοσκοπικής Χειρουργικής, EAES 2026, απέδειξε ότι η χειρουργική του μέλλοντος διαμορφώνεται σήμερα, μέσα από τη συνεργασία, την επιστημονική αριστεία και τη διαρκή καινοτομία. Για λίγες ημέρες, η Αθήνα βρέθηκε στο επίκεντρο της ευρωπαϊκής χειρουργικής κοινότητας, φιλοξενώντας έναν ουσιαστικό διάλογο γύρω από τις τεχνολογίες, τις νέες χειρουργικές τεχνικές και τις προκλήσεις που θα καθορίσουν την εξέλιξη της ελάχιστα επεμβατικής χειρουργικής τα επόμενα χρόνια. Η εξαιρετική ποιότητα του επιστημονικού προγράμματος, η παρουσία κορυφαίων διεθνών χειρουργών και επιστημόνων, καθώς και η ενεργός συμμετοχή της νέας γενιάς χειρουργών επιβεβαίωσαν ότι η πρόοδος στην ιατρική επιτυγχάνεται όταν η γνώση μοιράζεται, η εμπειρία ανταλλάσσεται και η καινοτομία μετατρέπεται σε καλύτερη κλινική πρακτική».

Ταυτόχρονα, επισήμανε ότι «το συνέδριο ανέδειξε τη δυναμική της ελληνικής χειρουργικής κοινότητας και επιβεβαίωσε ότι η χώρα μας μπορεί να φιλοξενεί κορυφαίες διεθνείς επιστημονικές διοργανώσεις, συμβάλλοντας ουσιαστικά στη διαμόρφωση του ευρωπαϊκού επιστημονικού γίγνεσθαι».

Η EAES ανανεώνει το ραντεβού της με τη διεθνή χειρουργική κοινότητα στις επόμενες διοργανώσεις της: στο Surgical Innovation Summit, που θα πραγματοποιηθεί στο ‘Αμστερνταμ στις 21 και 22 Ιανουαρίου 2027, και στο 35ο Ετήσιο Συνέδριο της EAES, το οποίο θα διεξαχθεί στο Ντίσελντορφ της Γερμανίας από τις 15 έως τις 18 Ιουνίου 2027.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ