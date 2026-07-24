Φωτιά τώρα στην Κέρκυρα: Μεγάλη κινητοποίηση στην Επισκοπή

Πυρκαγιά ξέσπασε το απόγευμα της Παρασκευής (24/7) σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Επισκοπή της Κέρκυρας, προκαλώντας την άμεση κινητοποίηση ισχυρών δυνάμεων της Πυροσβεστικής.

Σύμφωνα με την ενημέρωση του Πυροσβεστικού Σώματος, το Κέντρο Επιχειρήσεων ειδοποιήθηκε περίπου στις 17:00 και στο σημείο επιχειρούν 18 πυροσβέστες, μία ομάδα πεζοπόρου τμήματος της 15ης ΕΜΟΔΕ, εθελοντές και πέντε πυροσβεστικά οχήματα.

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Συνδρομή του Δήμου και εικόνα από drone

Στην επιχείρηση συνδράμει και ο Δήμος Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων με υδροφόρες, ενώ το Ενιαίο Συντονιστικό Κέντρο Επιχειρήσεων και Διαχείρισης Κρίσεων (ΕΣΚΕΔΙΚ) παρακολουθεί διαρκώς την εξέλιξη της πυρκαγιάς μέσω drone, αξιοποιώντας τόσο οπτική όσο και θερμική κάμερα.

Υπενθυμίζεται ότι η περιοχή βρίσκεται σήμερα σε υψηλό κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς (κατηγορία 3).

Έρευνα για τα αίτια της φωτιάς

Παράλληλα, ενεργοποιήθηκε το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Κέρκυρας, το οποίο έχει αναλάβει τη διερεύνηση των αιτίων της πυρκαγιάς.

Μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν πληροφορίες για απειλή σε κατοικημένες περιοχές.