Δολοφονία διασώστριας ΕΚΑΒ στη Σύρο: Εντολή εισαγγελέα για σύλληψη και της συντρόφου του φερόμενου δράστη
Σύμφωνα με πληροφορίες του DEBATER, η γυναίκα είχε αρχικά αφεθεί ελεύθερη, καθώς στα πρώτα στάδια της έρευνας δεν είχαν προκύψει επαρκή στοιχεία σε βάρος της
Ραγδαίες είναι οι εξελίξεις στην υπόθεση της δολοφονίας της διασώστριας του ΕΚΑΒ στη Σύρο, καθώς ο εισαγγελέας έδωσε εντολή να συλληφθεί και η σύντροφος του φερόμενου ως δράστη, αντιμετωπίζοντας την κατηγορία της συνέργειας στην ανθρωποκτονία.
Σύμφωνα με πληροφορίες του DEBATER, η γυναίκα είχε αρχικά αφεθεί ελεύθερη, καθώς στα πρώτα στάδια της έρευνας δεν είχαν προκύψει επαρκή στοιχεία σε βάρος της. Ωστόσο, μετά την αξιολόγηση του αποδεικτικού υλικού, ο εισαγγελέας έκρινε ότι συντρέχουν λόγοι για τη σύλληψή της και την απόδοση της συγκεκριμένης κατηγορίας.
Νέα τροπή στην έρευνα
Η εισαγγελική εντολή αλλάζει τα δεδομένα στην υπόθεση, η οποία έχει συγκλονίσει τη Σύρο και το πανελλήνιο. Οι αστυνομικές και δικαστικές Αρχές συνεχίζουν να εξετάζουν όλα τα στοιχεία, προκειμένου να διαπιστωθεί ο ακριβής ρόλος κάθε εμπλεκόμενου προσώπου στα γεγονότα που οδήγησαν στον θανάσιμο τραυματισμό της 42χρονης διασώστριας του ΕΚΑΒ.
Οι εξελίξεις αναμένονται συνεχείς, καθώς η προανάκριση βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη και δεν αποκλείεται να προκύψουν νέα στοιχεία τις επόμενες ώρες.
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