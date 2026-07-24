Δολοφονία διασώστριας ΕΚΑΒ στη Σύρο: Εντολή εισαγγελέα για σύλληψη και της συντρόφου του φερόμενου δράστη

Ραγδαίες είναι οι εξελίξεις στην υπόθεση της δολοφονίας της διασώστριας του ΕΚΑΒ στη Σύρο, καθώς ο εισαγγελέας έδωσε εντολή να συλληφθεί και η σύντροφος του φερόμενου ως δράστη, αντιμετωπίζοντας την κατηγορία της συνέργειας στην ανθρωποκτονία.

Σύμφωνα με πληροφορίες του DEBATER, η γυναίκα είχε αρχικά αφεθεί ελεύθερη, καθώς στα πρώτα στάδια της έρευνας δεν είχαν προκύψει επαρκή στοιχεία σε βάρος της. Ωστόσο, μετά την αξιολόγηση του αποδεικτικού υλικού, ο εισαγγελέας έκρινε ότι συντρέχουν λόγοι για τη σύλληψή της και την απόδοση της συγκεκριμένης κατηγορίας.

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Νέα τροπή στην έρευνα

Η εισαγγελική εντολή αλλάζει τα δεδομένα στην υπόθεση, η οποία έχει συγκλονίσει τη Σύρο και το πανελλήνιο. Οι αστυνομικές και δικαστικές Αρχές συνεχίζουν να εξετάζουν όλα τα στοιχεία, προκειμένου να διαπιστωθεί ο ακριβής ρόλος κάθε εμπλεκόμενου προσώπου στα γεγονότα που οδήγησαν στον θανάσιμο τραυματισμό της 42χρονης διασώστριας του ΕΚΑΒ.

Οι εξελίξεις αναμένονται συνεχείς, καθώς η προανάκριση βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη και δεν αποκλείεται να προκύψουν νέα στοιχεία τις επόμενες ώρες.