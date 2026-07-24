Ζέτα Μακρυπούλια: Η ανάρτηση λίγο πριν την πρεμιέρα της στην Επίδαυρο – «Έφτασε η μεγάλη μέρα»

Η Ζέτα Μακρυπούλια είναι αρκετά συγκινημένη καθώς απόψε, Παρασκευή (24/7) κάνει το ντεμπούτο της στο Αρχαίο Θέατρο της Επιδαύρου. Η ηθοποιός και παρουσιάστρια συμμετέχει στην παράσταση «Ειρήνη» του Αριστοφάνη, μαζί με με ένα πολυπληθές καστ ηθοποιών.

Δείτε παρακάτω την σχετική ανάρτησή της:

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Χαρακτηριστικά η Ζέτα Μακρυπούλια έγραψε στη λεζάντα της ανάρτησής της: “Έφτασε η μεγάλη μέρα!

Δεν ξέρω αν μπορώ να σας περιγράψω με ακρίβεια τα συναισθήματα που έχω βιώσει αυτή την εβδομάδα.

Κυρίως νιώθω ευγνωμοσύνη που βρέθηκα σε αυτόν τον ιερό χώρο και είχα τη δυνατότητα να κάνω πρόβες στην Επίδαυρο. Να κάθομαι στις πέτρες αυτές και να παίρνω όλη την ενέργειά τους!

Σήμερα λοιπόν είναι η πρεμιέρα της «Ειρήνης» του Αριστοφάνη.

Μια γιορτή, όπως μας είπαν χθες όσοι ήρθαν στη γενική μας πρόβα.

Αυτό ακριβώς είναι η παράσταση αυτή.

Μέσα από πολέμους και δεινά, πάντα έχουμε τον τρόπο να θυμόμαστε, να γιορτάζουμε και να σατιρίζουμε τη ζωή μας! Νίκο, Φοίβο, Άγγελε σας ευχαριστώ γι αυτό το ταξίδι! Ευγνώμων σε όσους είμαστε παρέα σε αυτή τη διαδρομή. Καλή μας αρχή!”