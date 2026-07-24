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ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά τώρα στη Χαλκιδική, στον Παράδεισο Μαρμαρά – Ισχυρές δυνάμεις στο σημείο

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, στην ευρύτερη περιοχή καταγράφεται έντονη κεραυνική δραστηριότητα

Φωτιά τώρα στη Χαλκιδική, στον Παράδεισο Μαρμαρά – Ισχυρές δυνάμεις στο σημείο
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Συναγερμός σήμανε το μεσημέρι της Παρασκευής (24/7) στην Πυροσβεστική, μετά από πυρκαγιά που εκδηλώθηκε γύρω στις 14:50 στην περιοχή «Παράδεισος», στον Μαρμαρά Χαλκιδικής.

Για την κατάσβεση της φωτιάς κινητοποιήθηκαν άμεσα ισχυρές επίγειες δυνάμεις, με 18 πυροσβέστες, μία ομάδα πεζοπόρου τμήματος της 5ης ΕΜΟΔΕ και πέντε πυροσβεστικά οχήματα να επιχειρούν στο σημείο.

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Σύμφωνα με τις πληροφορίες, στην ευρύτερη περιοχή καταγράφεται έντονη κεραυνική δραστηριότητα, στοιχείο που εξετάζεται ως πιθανή αιτία εκδήλωσης της πυρκαγιάς.

Παράλληλα, ενεργοποιήθηκε το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Χαλκιδικής, το οποίο θα διερευνήσει τα ακριβή αίτια κάτω από τα οποία ξέσπασε η φωτιά.

Καθ’ όλη τη διάρκεια του συμβάντος το ΕΣΚΕΔΙΚ λαμβάνει συνεχή εικόνα από το drone μέσω οπτικής και θερμικής κάμερας.

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