Υπό έλεγχο η φωτιά σε δεξαμενή με οξύ στον Ασπρόπυργο – Κινητοποιήθηκε ειδική ομάδα χημικών

Μεγάλη κινητοποίηση της πυροσβεστικής

Υπό έλεγχο η φωτιά σε δεξαμενή με οξύ στον Ασπρόπυργο – Κινητοποιήθηκε ειδική ομάδα χημικών
Αλέξανδρος Τσάκος
UPD: 10:53

Υπό έλεγχο τέθηκε η φωτιά που ξέσπασε το πρωί της Δευτέρας (22/9) σε χώρο επιχείρησης και ειδικότερα σε σημείο που υπάρχει δεξαμενή με οξύ στον Ασπρόπυργο προκαλώντας την άμεση κινητοποίηση της πυροσβεστικής.

Η δεξαμενή χρησιμοποιείται για επισκευές και καθαρισμούς πλοίων.

Σύμφωνα με την ενημέρωση της πυροσβεστικής, κινητοποιήθηκαν 21 πυροσβέστες με 6 οχήματα, ενώ στο σημείο βρίσκετε ειδική ομάδα χημικών της 1ης ΕΜΑΚ.

