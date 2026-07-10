Μπαράζ αποχωρήσεων στον ΣΥΡΙΖΑ: Παραιτήθηκαν ο γραμματέας της ΚΟ ο Δ. Καλαματιανός και ο διευθυντής της Αυγής Λ. Τσουκνίδας

Την παραίτησή του από τη θέση του γραμματέα της ΚΟ του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ υπέβαλε ο Διονύσης Καλαματιανός με επιστολή του προς τα μέλη της. Όπως αναφέρει, η απόφαση είναι «συνειδητή και αποτέλεσμα ώριμης σκέψης».

Ο βουλευτής Ηλείας γνωστοποίησε την απόφασή του προς τα μέλη της Κοινοβουλευτικής Ομάδας μέσω επιστολής του μιλώντας για συνειδητή απόφαση που ήρθε μετά από ώριμη σκέψη.

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«Με την παρούσα επιστολή σας υποβάλλω την παραίτησή μου από τα καθήκοντα του Γραμματέα της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ – ΠΣ. Η απόφασή μου είναι συνειδητή και αποτέλεσμα ώριμης σκέψης», σημειώνει χαρακτηριστικά.

Στην επιστολή του ο κ. Καλαματιανός κάνει έναν απολογισμό της θητείας του, τονίζοντας ότι εργάστηκε με συνέπεια και σεβασμό στους συναδέλφους του και στους θεσμούς.

«Κατά τη διάρκεια της θητείας μου εργάστηκα με συνέπεια και απόλυτο σεβασμό σε εσάς και στους θεσμούς, επιδιώκοντας πάντοτε τη συνεννόηση και την αποτελεσματική λειτουργία της Κοινοβουλευτικής Ομάδας. Προσπάθησα με όλες μου τις δυνάμεις να ανταποκριθώ στην εμπιστοσύνη σας».

ΣΥΡΙΖΑ: Παραιτήθηκε ο Λάμπρος Τσουκνίδας

Την παραίτησή του από τη θέση του διευθυντή της «Αυγής της Κυριακής» υπέβαλε το πρωί της Παρασκευής (10/7) και ο Λάμπρος Τσουκνίδας.

Αναλυτικά η ανάρτησή του:

«Κλήθηκα να υπηρετήσω την ΑΥΓΗ της Κυριακής, από την τιμητική θέση του διευθυντή, από τον πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ-Π.Σ. Σωκράτη Φάμελλο. Με την παραίτησή του από την προεδρία του κόμματος, θεωρώ ηθικά αυτονόητο να παραδώσω τη θέση.

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Ευχαριστώ τον Σωκράτη Φάμελλο για την εμπιστοσύνη. Εύχομαι καλή συνέχεια στους συναδέλφους μου στο site και στην εφημερίδα, για την τρέχουσα κυριακάτικη έκδοση της οποίας θα εργαστώ κανονικά, στο πλευρό της Συντακτικής Επιτροπής.

Με εκτίμηση