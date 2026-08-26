Βελτιωμένη η εικόνα στον Άγιο Βλάσιο Βοιωτίας – Χωρίς ενεργό μέτωπο η φωτιά στη Στεφάνη

Βελτιωμένη είναι η εικόνα της πυρκαγιάς που ξέσπασε χθες σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Άγιος Βλάσιος Βοιωτίας. Όπως έγινε γνωστό από την Πυροσβεστική, οι πυροσβεστικές δυνάμεις έπειτα από ολονύχτια επιχείρηση, αντιμετωπίζουν κυρίως καπνογόνα σημεία. Στο σημείο συνεχίζουν να επιχειρούν ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις και συγκεκριμένα 92 πυροσβέστες με πέντε ομάδες πεζοπόρων τμημάτων της 4ης και 10ης ΕΜΟΔΕ και 25 οχήματα.

Σήμερα, με το πρώτο φως της ημέρας, για την αεροπυρόσβεση, διατέθηκαν 2 ελικόπτερα, ενώ στη συνέχεια, σύμφωνα με την Πυροσβεστική, εφόσον απαιτηθεί θα κινητοποιηθούν κι άλλα εναέρια μέσα. Επιπλέον, στο έργο του Πυροσβεστικού Σώματος συνδράμει με υδροφόρες και μηχανήματα έργου ο δήμος Λεβαδέων.

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Παράλληλα δύο μηνύματα μέσω του 112 εστάλησαν χθες σε κατοίκους της ευρύτερης περιοχής. Ειδικότερα, το πρώτο εκδόθηκε στις 17:27 για ενημέρωση όσων βρίσκονται στις περιοχές Άγιος Βλάσιος και Τσουκαλάδες, ενώ το δεύτερο στις 18:14, για απομάκρυνση από τους Τσουκαλάδες με κατεύθυνση προς Λιβαδειά.

Ακόμη, όπως επισημαίνεται από την Πυροσβεστική, η περιοχή, σήμερα, βρίσκεται σε υψηλό κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς (κατηγορία 3).

Όσον αφορά την πυρκαγιά που εκδηλώθηκε χθες σε δασική έκταση στη Στεφάνη Βοιωτίας, αυτή τη στιγμή είναι χωρίς ενεργό μέτωπο. Κατά τη διάρκεια της ολονύχτιας επιχείρησης, οι πυροσβεστικές δυνάμεις αντιμετώπισαν αρκετές εστίες και αυτή τη στιγμή συνεχίζουν να αντιμετωπίζουν κυρίως καπνογόνα σημεία.

Η φωτιά ξέσπασε χθες περίπου στις 15:40, σε δύσβατο και δυσπρόσιτο σημείο εντός δασικής έκτασης κι εξελίχθηκε μακριά από κατοικημένη περιοχή. Ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις συνεχίζουν και επιχειρούν και συγκεκριμένα 85 πυροσβέστες με τέσσερις ομάδες πεζοπόρων τμημάτων της 1ης και 4ης ΕΜΟΔΕ, εθελοντές και 28 οχήματα.

Για την αεροπυρόσβεση διατέθηκαν σήμερα, με το πρώτο φως της ημέρας, 2 ελικόπτερα και στη συνέχεια, όπως έγινε γνωστό από την Πυροσβεστική, εφόσον απαιτηθεί θα διατεθούν και άλλα εναέρια μέσα. Συνδρομή στο έργο της κατάσβεσης παρέχουν υδροφόρες και μηχανήματα έργου ΟΤΑ. Τέλος, όπως επισημαίνεται, η περιοχή παραμένει σήμερα σε υψηλό κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς (κατηγορία 3).

Την ίδια ώρα καλύτερη είναι και η εικόνα της πυρκαγιάς που ξέσπασε χθες σε χαμηλή βλάστηση και απορρίμματα στο Ελληνικό Σαλαμίνας. Οι πυροσβεστικές δυνάμεις επιχειρούν στον χώρο εντός του νταμαριού όπου υπάρχει μεγάλος όγκος απορριμμάτων ενώ εκτός αυτού, όπως έγινε γνωστό από την Πυροσβεστική, η φωτιά έχει οριοθετηθεί και δεν υπάρχει κίνδυνος επέκτασης.

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Σημειώνεται ότι πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς (κατηγορία κινδύνου 4) προβλέπεται σήμερα στην Περιφέρεια Ιονίων Νήσων. Για το λόγο αυτό, όπως ανακοινώθηκε από το υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, η συγκεκριμένη Περιφέρεια έχει τεθεί σε κατάσταση κινητοποίησης «Red Code».