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Φωτιά στο Κλειδί Βοιωτίας: Ενισχύθηκαν οι δυνάμεις – 55 πυροσβέστες και 11 εναέρια στη μάχη

Η φωτιά ξέσπασε περίπου στις 13:30 σε αγροτοδασική έκταση. Οι κάτοικοι της ευρύτερης περιοχής κλήθηκαν μέσω του 112 να παραμείνουν σε ετοιμότητα.

Φωτιά στο Κλειδί Βοιωτίας: Ενισχύθηκαν οι δυνάμεις – 55 πυροσβέστες και 11 εναέρια στη μάχη
ΓΙΑΝΝΗΣ ΣΠΥΡΟΥΝΗΣ/ILIALIVE.GR/EUROKINISSI
DEBATER NEWSROOM
UPD: 14:22

Ενισχύθηκαν σημαντικά οι πυροσβεστικές δυνάμεις που επιχειρούν στη φωτιά στο Κλειδί Βοιωίας, η οποία εκδηλώθηκε περίπου στις 13:30 της Κυριακής 6 Σεπτεμβρίου σε αγροτοδασική έκταση.

Σύμφωνα με τη νεότερη άτυπη ενημέρωση του Πυροσβεστικού Σώματος, στο μέτωπο επιχειρούν πλέον 55 πυροσβέστες, δύο ομάδες πεζοπόρων τμημάτων της 4ης ΕΜΟΔΕ, εθελοντές και 15 πυροσβεστικά οχήματα.

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Στη μάχη 11 εναέρια μέσα

Για την αεροπυρόσβεση έχουν διατεθεί συνολικά 11 εναέρια μέσα και συγκεκριμένα:

-Οκτώ αεροσκάφη

-Τρία ελικόπτερα

Στο έργο της κατάσβεσης συνδράμει και ο Δήμος Τανάγρας, διαθέτοντας υδροφόρες.

Η επιχείρηση βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη, με τις δυνάμεις να επιχειρούν για τον περιορισμό του μετώπου και την αποτροπή επέκτασής του.

Μήνυμα από το 112

Στις 13:58 ενεργοποιήθηκε το 112, προκειμένου να ενημερωθούν όσοι βρίσκονται στην ευρύτερη περιοχή της πυρκαγιάς.

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Στο μήνυμα αναφέρεται:

Δασική πυρκαγιά στην περιοχή Κλειδί Βοιωτίας της Περιφερειακής Ενότητας Βοιωτίας. Παραμείνετε σε ετοιμότητα και ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών.

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Το μήνυμα δεν περιλαμβάνει εντολή εκκένωσης, αλλά καλεί τους κατοίκους και όσους κινούνται στην περιοχή να βρίσκονται σε αυξημένη ετοιμότητα.

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Υψηλός ο κίνδυνος πυρκαγιάς

Υπενθυμίζεται ότι για την περιοχή της Βοιωτίας προβλέπεται σήμερα υψηλός κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς, κατηγορίας 3.

Οι Αρχές καλούν τους πολίτες να αποφεύγουν οποιαδήποτε δραστηριότητα μπορεί να προκαλέσει πυρκαγιά και να ακολουθούν πιστά τις οδηγίες της Πολιτικής Προστασίας και του Πυροσβεστικού Σώματος.

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