Αργολίδα: Χωρίς ενεργό μέτωπο η φωτιά στο Σαμαράκι – Επιχείρησαν 4 αεροσκάφη και 2 ελικόπτερα

Χωρίς ενεργό μέτωπο είναι πλέον η πυρκαγιά που ξέσπασε το απόγευμα της Δευτέρας (21/9) σε αγροτοδασική έκταση στο Σαμαράκι Αργολίδας.

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική, η φωτιά εκδηλώθηκε περίπου στις 16:30 και για την κατάσβεσή της κινητοποιήθηκαν 46 πυροσβέστες, με δύο ομάδες πεζοπόρων τμημάτων της 9ης ΕΜΟΔΕ και 13 οχήματα.

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Από αέρος επιχείρησαν τέσσερα αεροσκάφη και δύο ελικόπτερα, ενώ συνδρομή παρείχαν και υδροφόρες ΟΤΑ.

Όλες οι νεότερες εξελίξεις για τις πυρκαγιές καταγράφονται στο DEBATER.