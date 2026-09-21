Αργολίδα: Χωρίς ενεργό μέτωπο η φωτιά στο Σαμαράκι – Επιχείρησαν 4 αεροσκάφη και 2 ελικόπτερα
Χωρίς ενεργό μέτωπο η πυρκαγιά στο Σαμαράκι Αργολίδας – Στη μάχη 46 πυροσβέστες, 13 οχήματα, 4 αεροσκάφη και 2 ελικόπτερα.
Χωρίς ενεργό μέτωπο είναι πλέον η πυρκαγιά που ξέσπασε το απόγευμα της Δευτέρας (21/9) σε αγροτοδασική έκταση στο Σαμαράκι Αργολίδας.
Σύμφωνα με την Πυροσβεστική, η φωτιά εκδηλώθηκε περίπου στις 16:30 και για την κατάσβεσή της κινητοποιήθηκαν 46 πυροσβέστες, με δύο ομάδες πεζοπόρων τμημάτων της 9ης ΕΜΟΔΕ και 13 οχήματα.
Από αέρος επιχείρησαν τέσσερα αεροσκάφη και δύο ελικόπτερα, ενώ συνδρομή παρείχαν και υδροφόρες ΟΤΑ.
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πηγή στην Google
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