DEBATE: Πρέπει τα υπόλοιπα κόμματα της Γερμανίας να συνεργαστούν με την AfD μετά την εκλογική της άνοδο;
DEBATE: Πρέπει τα υπόλοιπα κόμματα της Γερμανίας να συνεργαστούν με την AfD μετά την εκλογική της άνοδο; Ψήφισε Εδώ
Ψήφισε Εδώ
DEBATE: Πρέπει τα υπόλοιπα κόμματα της Γερμανίας να συνεργαστούν με την AfD μετά την εκλογική της άνοδο; Ψήφισε Εδώ
Ψήφισε Εδώ
ΕΛΛΑΔΑ

Αργολίδα: Χωρίς ενεργό μέτωπο η φωτιά στο Σαμαράκι – Επιχείρησαν 4 αεροσκάφη και 2 ελικόπτερα

Χωρίς ενεργό μέτωπο η πυρκαγιά στο Σαμαράκι Αργολίδας – Στη μάχη 46 πυροσβέστες, 13 οχήματα, 4 αεροσκάφη και 2 ελικόπτερα.

Αργολίδα: Χωρίς ενεργό μέτωπο η φωτιά στο Σαμαράκι – Επιχείρησαν 4 αεροσκάφη και 2 ελικόπτερα
EUROKINISSI (ΦΩΤΟ ΑΡΧΕΙΟΥ)
DEBATER NEWSROOM
UPD: 18:30

Χωρίς ενεργό μέτωπο είναι πλέον η πυρκαγιά που ξέσπασε το απόγευμα της Δευτέρας (21/9) σε αγροτοδασική έκταση στο Σαμαράκι Αργολίδας.

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική, η φωτιά εκδηλώθηκε περίπου στις 16:30 και για την κατάσβεσή της κινητοποιήθηκαν 46 πυροσβέστες, με δύο ομάδες πεζοπόρων τμημάτων της 9ης ΕΜΟΔΕ και 13 οχήματα.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Από αέρος επιχείρησαν τέσσερα αεροσκάφη και δύο ελικόπτερα, ενώ συνδρομή παρείχαν και υδροφόρες ΟΤΑ.

Όλες οι νεότερες εξελίξεις για τις πυρκαγιές καταγράφονται στο DEBATER.

Προσθήκη ως προτεινόμενη
πηγή στην Google
Ειδήσεις σήμερα
ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

ΕΛΛΑΔΑ

ΟΛΗ Η ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
Μαζωνάκης – Γεωργιάδης για Γάκα: «Έχουμε την περίπτωση μιας απατεώνος – Έκρυβε το μηχάνημα στους ελέγχους»
ΕΛΛΑΔΑ

Μαζωνάκης – Γεωργιάδης για Γάκα: «Έχουμε την περίπτωση μιας απατεώνος – Έκρυβε το μηχάνημα στους ελέγχους»

Σφοδρή αντιπαράθεση στη Βουλή για τους ελέγχους στο ιατρείο του Κολωνακίου – Τι απάντησε ο υπουργός Υγείας για τη γιατρό, τα μηχανήματα πλασμαφαίρεσης και τη φερόμενη χορήγηση μέθης.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Σδούκου – Φαραντούρης: Στο ΠΑΣΟΚ το βάρος της απάντησης μετά την καταγγελία για σεξιστική επίθεση – Τι θα κάνει ο Ανδρουλάκης
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Σδούκου – Φαραντούρης: Στο ΠΑΣΟΚ το βάρος της απάντησης μετά την καταγγελία για σεξιστική επίθεση – Τι θα κάνει ο Ανδρουλάκης

Η Αλεξάνδρα Σδούκου ζητά την αποπομπή του ευρωβουλευτή από το ΠΑΣΟΚ, ο Νικόλας Φαραντούρης αρνείται ότι έδωσε άλλη χροιά στη φράση του και ο Παύλος Μαρινάκης καλεί τον Νίκο Ανδρουλάκη να πάρει θέση.