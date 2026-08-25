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Φωτιά στη Στεφάνη Βοιωτίας – Επιχειρούν και τέσσερα εναέρια μέσα

Στο σημείο βρίσκονται ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις

Φωτιά στη Στεφάνη Βοιωτίας – Επιχειρούν και τέσσερα εναέρια μέσα
(ΚΩΣΤΑΣ ΤΖΟΥΜΑΣ/EUROKINISSI)
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Φωτιά ξέσπασε το μεσημέρι της Τρίτης, 25 Αυγούστου σε δασική έκταση στην περιοχή Στεφάνη Βοιωτίας.

Για την κατάσβεση της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκαν ισχυρές επίγειες και εναέριες δυνάμεις της Πυροσβεστικής. Επιχειρούν 62 πυροσβέστες με τέσσερις ομάδες πεζοπόρων της 1ης και 4ης ΕΜΟΔΕ με 18 οχήματα.

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Από αέρος πραγματοποιούν ρίψεις τρία αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο. Στο έργο της κατάσβεσης συνδράμουν υδροφόρες ΟΤΑ.

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