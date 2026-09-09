Κόνιτσα: Καίει για δέκατη μέρα η φωτιά στην Τραπεζίτσα – “Στάχτη” 6.800 στρέμματα (βίντεο)

Για δέκατη συνεχόμενη μέρα καίει η φωτιά στην Τραπεζίτσα της Κόνιτσας, με την εικόνα στο μέτωπο να είναι βελτιωμένη, ωστόσο οι πυροσβεστικές δυνάμεις συνεχίζουν να επιχειρούν με αυξημένη επιφυλακή λόγω του δύσκολου ανάγλυφου της περιοχής.

Οι ενεργές εστίες έχουν μειωθεί σημαντικά και η φωτιά δεν παρουσιάζει πλέον ενιαίο μέτωπο, όμως η πλήρης κατάσβεσή της εξακολουθεί να αποτελεί δύσκολη διαδικασία. Η πυρκαγιά βρίσκεται σε απόκρημνες δασικές εκτάσεις της Βόρειας Πίνδου, με βαθιές χαράδρες, απότομες πλαγιές και πυκνή βλάστηση, που δυσχεραίνουν την πρόσβαση των επίγειων δυνάμεων.

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Στο σημείο εξακολουθούν να επιχειρούν πυροσβέστες, πεζοπόρα τμήματα και δασοκομάντος, με στόχο να περιοριστούν πλήρως οι μικρές εστίες και να αποφευχθούν νέες αναζωπυρώσεις.

Η μεγαλύτερη πρόκληση από την πρώτη ημέρα της πυρκαγιάς είναι η μορφολογία του εδάφους. Σε πολλά σημεία η πρόσβαση των πυροσβεστικών οχημάτων είναι αδύνατη, με αποτέλεσμα οι επιχειρήσεις να στηρίζονται σε μεγάλο βαθμό στα πεζοπόρα τμήματα και στα εναέρια μέσα.

Στην πολυήμερη προσπάθεια συμμετέχει και η τοπική κοινωνία, με εθελοντές, κατοίκους, δασεργάτες και μέλη της Εθελοντικής Ομάδας Νεολαίας Κόνιτσας να συνδράμουν τις δυνάμεις πυρόσβεσης. Ακόμη και μοναχοί της περιοχής βρέθηκαν στο βουνό για να προσφέρουν βοήθεια.

Παρά τη βελτιωμένη εικόνα προς την πόλη της Κόνιτσας, η προσοχή πλέον στρέφεται και στις συνέπειες που αφήνει πίσω της η φωτιά. Σύμφωνα με νεότερη αποτίμηση, η καμένη έκταση υπολογίζεται περίπου στα 6.800 στρέμματα, σε μια περιοχή ιδιαίτερης οικολογικής αξίας για το φυσικό περιβάλλον της Βόρειας Πίνδου.

Η πυρκαγιά εκδηλώθηκε στις 31 Αυγούστου, με την επικρατέστερη εκδοχή για την έναρξή της να είναι η πτώση κεραυνού. Οι ισχυροί άνεμοι, οι συνεχείς αναζωπυρώσεις και το δύσβατο της περιοχής συνέβαλαν ώστε η κατάσβεση να εξελιχθεί σε μια από τις πιο απαιτητικές επιχειρήσεις των τελευταίων ημερών.

Το επόμενο διάστημα αναμένεται να επικεντρωθεί τόσο στην πλήρη αποκατάσταση της περιοχής όσο και στην αξιολόγηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων, καθώς η απώλεια της βλάστησης δημιουργεί επιπλέον ανησυχίες ενόψει των φθινοπωρινών βροχοπτώσεων.