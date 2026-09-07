Φωτιά στην Κόνιτσα: Στάχτη 6.290 στρέμματα δάσους σε περιοχή Natura 2000

Σε εξέλιξη παραμένει η μεγάλη πυρκαγιά στην Τραπεζίτσα Κόνιτσας, με την εικόνα στο πύρινο μέτωπο να παρουσιάζεται βελτιωμένη μετά την εξασθένηση των ανέμων.

Η φωτιά καίει από το απόγευμα της 31ης Αυγούστου σε πυκνά δάση πεύκης και ρόμπολου, μέσα σε προστατευόμενη ζώνη του δικτύου Natura 2000, προκαλώντας μεγάλη οικολογική καταστροφή.

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Παρά τη βελτίωση των συνθηκών, η επιχείρηση κατάσβεσης παραμένει σε πλήρη εξέλιξη, καθώς υπάρχουν ακόμη ενεργές εστίες μέσα σε μία εξαιρετικά δύσβατη και πυκνά δασωμένη περιοχή.

Στάχτη 6.290 στρέμματα δάσους

Σύμφωνα με τα δορυφορικά δεδομένα που δημοσιεύει το πρόγραμμα Beyond του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, η έκταση που έχει καεί υπολογίζεται μέχρι στιγμής σε 6.290 στρέμματα.

Η αποτίμηση είναι προσωρινή, καθώς το τελικό περιβαλλοντικό αποτύπωμα θα μπορεί να προσδιοριστεί με μεγαλύτερη ακρίβεια μετά την πλήρη κατάσβεση της πυρκαγιάς και την ολοκλήρωση της δορυφορικής καταγραφής.

Οι φλόγες έχουν πλήξει δασικές εκτάσεις ιδιαίτερης περιβαλλοντικής αξίας, με πεύκα και ρόμπολα, μέσα σε περιοχή που ανήκει στο ευρωπαϊκό δίκτυο προστατευόμενων περιοχών Natura 2000.

Τιτάνια μάχη σε δύσβατη περιοχή

Ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις και εναέρια μέσα συνεχίζουν να επιχειρούν στην Τραπεζίτσα, με τη συνδρομή της Πολιτικής Προστασίας του Δήμου Κόνιτσας, εθελοντών και κατοίκων.

Το ανάγλυφο του βουνού δυσχεραίνει σημαντικά την προσέγγιση των πυροσβεστών. Η φωτιά καίει σε περιοχή με απότομες πλαγιές και χαράδρες, ενώ σε αρκετά σημεία η πρόσβαση από το έδαφος είναι εξαιρετικά περιορισμένη.

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Πρόσθετο εμπόδιο αποτελεί η απουσία αντιπυρικών ζωνών στο εσωτερικό του βουνού, γεγονός που καθιστά την επιχείρηση περισσότερο δύσκολη και επικίνδυνη για όσους βρίσκονται στο πεδίο.

Από κεραυνό ξεκίνησε η πυρκαγιά

Η πυρκαγιά αποδίδεται σε κεραυνό, καθώς πριν από την εκδήλωσή της είχε καταγραφεί έντονη κεραυνική δραστηριότητα στην περιοχή.

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Οι ισχυροί άνεμοι που έπνεαν κατά διαστήματα στην Τραπεζίτσα συνέβαλαν στην εξάπλωση των φλογών μέσα στο πυκνό δάσος και δυσχέραναν τις προσπάθειες περιορισμού τους.

Η μείωση της έντασης των ανέμων βελτίωσε την εικόνα του μετώπου και επέτρεψε στις επίγειες και εναέριες δυνάμεις να συνεχίσουν με μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα τις επιχειρήσεις τους. Ωστόσο, όπως μεταδίδει και η ΕΡΤ, η φωτιά δεν έχει ακόμη τεθεί υπό πλήρη έλεγχο.

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Μεγάλη πληγή για την προστατευόμενη περιοχή

Η πυρκαγιά στην Τραπεζίτσα έχει εξελιχθεί σε μία από τις σοβαρότερες περιβαλλοντικές καταστροφές των τελευταίων ετών στην περιοχή της Κόνιτσας.

Πέρα από τη δασική βλάστηση που έχει καταστραφεί, ανησυχία προκαλούν οι πιθανές επιπτώσεις στη χλωρίδα και την πανίδα της προστατευόμενης ζώνης.

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Οι πυροσβεστικές δυνάμεις παραμένουν σε επιφυλακή, καθώς ακόμη και μετά τον περιορισμό των κύριων εστιών ο κίνδυνος αναζωπυρώσεων παραμένει αυξημένος.