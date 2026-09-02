Κόνιτσα: Ενισχύθηκαν οι εναέριες δυνάμεις στην πυρκαγιά στην Τραπεζίτσα – Επιχειρούν 13 εναέρια μέσα

Ενισχύθηκαν οι εναέριες δυνάμεις στην πυρκαγιά που εκδηλώθηκε σε δασική έκταση στην περιοχή Τραπεζίτσα Κόνιτσας, στις 31 Αυγούστου 2026, περίπου στις 18:10.

Από τις πρωινές ώρες σήμερα, έχουν διατεθεί και επιχειρούν περιοδικά, 6 αεροσκάφη και 7 ελικόπτερα.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Κυρίως καπνογόνα σημεία σε μεμονωμένες συστάδες δένδρων στο νότιο τμήμα προς στην χαράδρα του Αωού, αντιμετωπίζουν οι ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις.

Για την αεροπυρόσβεση, σήμερα 02 Σεπτεμβρίου 2026, έχουν διατεθεί από το πρώτο φώς και επιχειρούν περιοδικά, 5 ελικόπτερα.

Για την επίβλεψη της πυρκαγιάς επιχειρεί η Ομάδα Σ.μη.Ε.Α. Ιωαννίνων (drone).

Υπενθυμίζεται ότι Η πυρκαγιά εκδηλώθηκε σε δύσβατο και δυσπρόσιτο σημείο, γεγονός που δυσχεραίνει σημαντικά την πρόσβαση των πυροσβεστικών οχημάτων. Πριν την εκδήλωση της πυρκαγιάς, στην περιοχή προηγήθηκε έντονη κεραυνική δραστηριότητα.