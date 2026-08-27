Φωτιά τώρα στο Λιβάδι Ελασσόνας – Επιχειρεί ελικόπτερο

Πυρκαγιά ξέσπασε το απόγευμα της Πέμπτης σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Λιβάδι Ελασσόνας, στη Λάρισα, προκαλώντας την κινητοποίηση επίγειων και εναέριων δυνάμεων.

Το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος ενημερώθηκε για το περιστατικό περίπου στις 17:15 της 27ης Αυγούστου 2026.

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Οι δυνάμεις που επιχειρούν

Για την κατάσβεση της φωτιάς κινητοποιήθηκαν 25 πυροσβέστες, δύο ομάδες πεζοπόρων τμημάτων της 10ης ΕΜΟΔΕ και πέντε πυροσβεστικά οχήματα.

Από αέρος συνδράμει ένα ελικόπτερο, πραγματοποιώντας ρίψεις νερού.

Παράλληλα, ο Δήμος Ελασσόνας κινητοποιήθηκε για την παροχή υδροφόρων στο έργο των πυροσβεστικών δυνάμεων.

Έρευνα για τα αίτια της πυρκαγιάς

Για τη διερεύνηση των συνθηκών κάτω από τις οποίες εκδηλώθηκε η φωτιά κινητοποιήθηκε το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Λάρισας.