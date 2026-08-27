Λάρισα: Άνδρας παρασύρθηκε από αμαξοστοιχία της Hellenic Train – Καθυστερήσεις στα δρομολόγια
Ανασύρθηκε μετά από επιχείρηση της Πυροσβεστικής
Χωρίς τις αισθήσεις ανασύρθηκε ο άνδρας που παρασύρθηκε από συρμό τρένου στη Λάρισα.
Το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος ενημερώθηκε για παροχή βοηθείας στο περιστατικό, σήμερα, 27 Αυγούστου 2026 περίπου στις 09:30.
Άμεσα κινητοποιήθηκαν 10 πυροσβέστες από τον 1ο Πυροσβεστικό Σταθμό Λάρισας καθώς και απο την 8η ΕΜΑΚ.με 3 οχήματα.
Σύμφωνα με πληροφορίες του DEBATER, ο άνδρας φέρεται να αυτοκτόνησε καθώς κάθισε σε καρέκλα πάνω στις γραμμές, σε σημείο που δεν υπήρχε ορατότητα από τον οδηγό της αμαξοστοιχίας.
Στο σημείο έχει διακοπεί η κυκλοφορία των συρμών και στα δύο ρεύματα.
Ο άνδρας, (αγνώστων μέχρι στιγμής στοιχείων), ανασύρθηκε από τις Πυροσβεστικές δυνάμεις χωρίς τις αισθήσεις του και παρελήφθη από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ.
Η επιχείρηση ολοκληρώθηκε πριν από λίγη ώρα σήμερα 27 Αυγούστου 2026.
πηγή στην Google
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