Λάρισα: Άνδρας παρασύρθηκε από αμαξοστοιχία της Hellenic Train – Καθυστερήσεις στα δρομολόγια

Χωρίς τις αισθήσεις ανασύρθηκε ο άνδρας που παρασύρθηκε από συρμό τρένου στη Λάρισα.

Το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος ενημερώθηκε για παροχή βοηθείας στο περιστατικό, σήμερα, 27 Αυγούστου 2026 περίπου στις 09:30.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Άμεσα κινητοποιήθηκαν 10 πυροσβέστες από τον 1ο Πυροσβεστικό Σταθμό Λάρισας καθώς και απο την 8η ΕΜΑΚ.με 3 οχήματα.

Σύμφωνα με πληροφορίες του DEBATER, ο άνδρας φέρεται να αυτοκτόνησε καθώς κάθισε σε καρέκλα πάνω στις γραμμές, σε σημείο που δεν υπήρχε ορατότητα από τον οδηγό της αμαξοστοιχίας.

Στο σημείο έχει διακοπεί η κυκλοφορία των συρμών και στα δύο ρεύματα.

Ο άνδρας, (αγνώστων μέχρι στιγμής στοιχείων), ανασύρθηκε από τις Πυροσβεστικές δυνάμεις χωρίς τις αισθήσεις του και παρελήφθη από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ.

Η επιχείρηση ολοκληρώθηκε πριν από λίγη ώρα σήμερα 27 Αυγούστου 2026.