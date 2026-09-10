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Φωτιά στο Πολυδάμειο Λάρισας – Σηκώθηκαν τέσσερα εναέρια μέσα

Καίει χαμηλή βλάστηση

Φωτιά στο Πολυδάμειο Λάρισας – Σηκώθηκαν τέσσερα εναέρια μέσα
ΚΩΣΤΑΣ ΤΖΟΥΜΑΣ /EUROKINISSI
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Πυρκαγιά ξέσπασε το μεσημέρι της Πέμπτης, 10 Σεπτεμβρίου σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Πολυδάμειο Λάρισας.

Το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος ενημερώθηκε για το περιστατικό σήμερα 10 Σεπτεμβριου 2026, περίπου στις 14:00.

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Κινητοποιήθηκαν 30 πυροσβέστες με μια ομάδα πεζοπόρων της 10ης ΕΜΟΔΕ και 9 οχήματα.

Επίσης για την αεροπυρόσβεση κινητοποιήθηκαν, 1 ελικόπτερο και 3 αεροσκάφη.

Για την διερεύνηση των αιτίων της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκε το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Λάρισας.

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