Φωτιά στο Πολυδάμειο Λάρισας – Σηκώθηκαν τέσσερα εναέρια μέσα
Καίει χαμηλή βλάστηση
Πυρκαγιά ξέσπασε το μεσημέρι της Πέμπτης, 10 Σεπτεμβρίου σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Πολυδάμειο Λάρισας.
Το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος ενημερώθηκε για το περιστατικό σήμερα 10 Σεπτεμβριου 2026, περίπου στις 14:00.
Κινητοποιήθηκαν 30 πυροσβέστες με μια ομάδα πεζοπόρων της 10ης ΕΜΟΔΕ και 9 οχήματα.
#Πυρκαγιά σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Πολυδάμειο Λάρισας. Κινητοποιήθηκαν 30 πυροσβέστες με 1 ομάδα πεζοπόρου της 10ης ΕΜΟΔΕ, 9 οχήματα, 3 Α/Φ και 1 Ε/Π.— Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) September 10, 2026
Επίσης για την αεροπυρόσβεση κινητοποιήθηκαν, 1 ελικόπτερο και 3 αεροσκάφη.
Για την διερεύνηση των αιτίων της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκε το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Λάρισας.
πηγή στην Google
Ακολούθησε το debater.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις