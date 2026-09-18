Σας έπεισαν οι απαντήσεις του ΙΣΑ για τους ελέγχους στο ιατρείο Μαζωνάκη;
Σας έπεισαν οι απαντήσεις του ΙΣΑ για τους ελέγχους στο ιατρείο Μαζωνάκη; Ψήφισε Εδώ
Ψήφισε Εδώ
Σας έπεισαν οι απαντήσεις του ΙΣΑ για τους ελέγχους στο ιατρείο Μαζωνάκη; Ψήφισε Εδώ
Ψήφισε Εδώ
ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά στο Στρυμονικό Σερρών – Επιχειρούν 37 πυροσβέστες και δύο εναέρια μέσα

Μεγάλη επιχείρηση της Πυροσβεστικής για την αντιμετώπιση της φωτιάς σε χαμηλή βλάστηση. Στην κατάσβεση συνδράμουν υδροφόρες της Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

Φωτιά στο Στρυμονικό Σερρών – Επιχειρούν 37 πυροσβέστες και δύο εναέρια μέσα
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΡΑΓΙΑΝΝΗΣ/EUROKINISSI
DEBATER NEWSROOM

Συναγερμός σήμανε στην Πυροσβεστική για φωτιά που εκδηλώθηκε σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Στρυμονικό Σερρών.

Για την αντιμετώπιση της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκαν ισχυρές επίγειες και εναέριες δυνάμεις.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Μεγάλη κινητοποίηση της Πυροσβεστικής

Στο σημείο επιχειρούν συνολικά 37 πυροσβέστες, με δύο ομάδες πεζοπόρων τμημάτων της 2ης ΕΜΟΔΕ και εννέα πυροσβεστικά οχήματα.

Από αέρος πραγματοποιούν ρίψεις νερού ένα πυροσβεστικό αεροσκάφος και ένα ελικόπτερο, προκειμένου να συνδράμουν τις επίγειες δυνάμεις και να περιορίσουν την εξάπλωση της φωτιάς.

Στην επιχείρηση κατάσβεσης παρέχουν βοήθεια και υδροφόρες της Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

Προσθήκη ως προτεινόμενη
πηγή στην Google
Ειδήσεις σήμερα
ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

ΕΛΛΑΔΑ

ΟΛΗ Η ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ