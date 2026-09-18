Φωτιά στο Στρυμονικό Σερρών – Επιχειρούν 37 πυροσβέστες και δύο εναέρια μέσα

Συναγερμός σήμανε στην Πυροσβεστική για φωτιά που εκδηλώθηκε σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Στρυμονικό Σερρών.

Για την αντιμετώπιση της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκαν ισχυρές επίγειες και εναέριες δυνάμεις.

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Μεγάλη κινητοποίηση της Πυροσβεστικής

Στο σημείο επιχειρούν συνολικά 37 πυροσβέστες, με δύο ομάδες πεζοπόρων τμημάτων της 2ης ΕΜΟΔΕ και εννέα πυροσβεστικά οχήματα.

Από αέρος πραγματοποιούν ρίψεις νερού ένα πυροσβεστικό αεροσκάφος και ένα ελικόπτερο, προκειμένου να συνδράμουν τις επίγειες δυνάμεις και να περιορίσουν την εξάπλωση της φωτιάς.

Στην επιχείρηση κατάσβεσης παρέχουν βοήθεια και υδροφόρες της Τοπικής Αυτοδιοίκησης.