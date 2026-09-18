Μύκονος: Άνδρας ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του μετά από πυρκαγιά σε airbnb

Χωρίς αισθήσεις εντοπίστηκε άνδρας, αγνώστων μέχρι στιγμής στοιχείων, κατά τη διάρκεια κατάσβεσης πυρκαγιάς, σε δωμάτιο προσωρινής διαμονής, στο νησί της Μυκόνου.

Το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος ενημερώθηκε για το περιστατικό τις πρώτες πρωινές ώρες, σήμερα, Παρασκευή, 18 Σεπτεμβρίου 2026.

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Άμεσα κινητοποιήθηκαν 5 πυροσβέστες με 2 οχήματα.

Οι πυροσβέστες αφού παραβίασαν την πόρτα του δωματίου, κατά την κατάσβεση της πυρκαγιάς εντόπισαν άνδρα χωρίς τις αισθήσεις του.

Η πυρκαγιά ήταν μικρής έκτασης και δεν επεκτάθηκε σε παρακείμενους χώρους.

Για το ανωτέρω περιστατικό, προανάκριση διενεργείται από την Αρμόδια Ανακριτική Αρχή.