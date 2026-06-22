Φωτιά στο Ακραίφνιο Βοιωτίας: Δεκάδες νεκρά ζώα και καταστροφές σε αγροτικές εκτάσεις – Κάηκε ολοσχερώς κτηνοτροφική μονάδα

Βελτιωμένη παρουσιάζεται η κατάσταση στο μέτωπο της πυρκαγιάς που εκδηλώθηκε στην περιοχή Ακραίφνιο της Βοιωτίας, με τις επίγειες δυνάμεις της Πυροσβεστικής να παραμένουν στο σημείο για την πλήρη αντιμετώπισή της.

Σύμφωνα με την τελευταία επίσημη ενημέρωση από το Πυροσβεστικό Σώμα, στην επιχείρηση κατάσβεσης συμμετέχουν 118 πυροσβέστες με 6 ομάδες πεζοπόρων τμημάτων και 27 οχήματα.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Κατά τη διάρκεια της ημέρας, από αέρος επιχείρησαν περιοδικά 11 αεροπλάνα και 5 ελικόπτερα, εκ των οποίων το ένα είχε αναλάβει τον εναέριο συντονισμό.

Αποκατάσταση της κυκλοφορίας και προληπτικά μέτρα

Λόγω της πυρκαγιάς και για την προστασία των διερχόμενων οδηγών, η Ελληνική Αστυνομία είχε προχωρήσει προσωρινά στη διακοπή της κυκλοφορίας και στα δύο ρεύματα της Εθνικής Οδού Αθηνών-Λαμίας, στο τμήμα μεταξύ Κάστρου και Θηβών.

Λίγο μετά τις 19.30, το οδικό δίκτυο δόθηκε και πάλι στην κυκλοφορία.

Ήχησε το 112

Σημειώνεται ότι λίγο μετά τις 15:30, ενεργοποιήθηκε η υπηρεσία επειγουσών ειδοποιήσεων 112, στέλνοντας μήνυμα στους κατοίκους της ευρύτερης περιοχής προκειμένου να βρίσκονται σε αυξημένη ετοιμότητα και να συμμορφώνονται με τις υποδείξεις των αρμόδιων αρχών. ⚠️ Ενεργοποίηση 1⃣1⃣2⃣



🆘 Δασική πυρκαγιά στην περιοχή #Ακραίφνιο της Περιφερειακής Ενότητας #Βοιωτίας



‼️ Παραμείνετε σε ετοιμότητα και ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών



ℹ️ https://t.co/kexUnlnGMV@pyrosvestiki@hellenicpolice— 112 Greece (@112Greece) June 22, 2026

Δείτε εικόνα από το σημείο:

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Καταστράφηκε ολοσχερώς κτηνοτροφική μονάδα

Το σφοδρότερο χτύπημα της πυρκαγιάς εντοπίζεται σε μεγάλης κλίμακας κτηνοτροφική εγκατάσταση, η οποία βρίσκεται σε ύψωμα πάνω από το κοιμητήριο της περιοχής.

Οι υποδομές της μονάδας υπέστησαν σχεδόν καθολική καταστροφή, ενώ η πύρινη λαίλαπα κατέκαψε τον γεωργικό και κτηνοτροφικό εξοπλισμό, καθώς και τα μηχανήματα της επιχείρησης.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Σύμφωνα με διασταυρωμένες πληροφορίες, στις εγκαταστάσεις διατηρούνταν περίπου 60 βοοειδή καθώς και μεγάλος αριθμός αιγοπροβάτων. Σημαντικός αριθμός ζώων εγκλωβίστηκε από το πύρινο μέτωπο με αποτέλεσμα να απανθρακωθεί, ενώ τα ζώα που διασώθηκαν έχουν διασκορπιστεί στις γύρω εκτάσεις.

Την ίδια στιγμή, εκτεταμένες είναι οι ζημιές που καταγράφονται στο φυτικό κεφάλαιο της περιοχής. Η φωτιά κατέστρεψε μεγάλες καλλιεργήσιμες εκτάσεις με ελαιώνες και φιστικιές, επιφέροντας ένα καίριο πλήγμα στην τοπική αγροτική οικονομία.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η αποτίμηση των ζημιών και οι έρευνες για τα αίτια

Βάσει των στοιχείων της Πυροσβεστικής, δεν έχουν καταγραφεί φθορές σε κατοικημένες ζώνες ή δίκτυα υποδομών.

Ωστόσο, οι πυροσβεστικές υπηρεσίες της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας έχουν τεθεί σε κατάσταση γενικής επιφυλακής, ενώ την ίδια ώρα, ανακριτικά κλιμάκια της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού (ΔΑΕΕ) συλλέγουν στοιχεία για να ρίξουν φως στα αίτια εκδήλωσης της φωτιάς.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Δήμαρχος Ορχομενού: «Μάχη με τις αναζωπυρώσεις»

Μιλώντας στον ΑΝΤ1, ο δήμαρχος Ορχομενού, Γιώργος Τζαβάρας, επεσήμανε ότι το πύρινο μέτωπο εκτείνεται σε σημαντική έκταση, ξεκαθαρίζοντας εντούτοις ότι δεν απειλείται οικισμός.

Ο κ. Τζαβάρας έκανε γνωστό πως από τις φλόγες καταστράφηκε ένα ποιμνιοστάσιο, ενώ υπογράμμισε ότι οι ισχυροί άνεμοι που πνέουν στο σημείο δυσχεραίνουν το έργο των πυροσβεστών, οι οποίοι αντιμετωπίζουν συνεχείς αναζωπυρώσεις.