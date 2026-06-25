Λίμνη Αώου: Η στιγμή της πτώσης του πυροσβεστικού ελικοπτέρου – Βίντεο Ντοκουμέντο

Το φως της δημοσιότητας βλέπει ένα αποκαλυπτικό βίντεο ντοκουμέντο που καταγράφει τη στιγμή της πτώσης του πυροσβεστικού ελικοπτέρου στην τεχνητή Λίμνη Αώου.

Όπως έγραφε το DEBATER, το ατύχημα σημειώθηκε κατά τη διάρκεια της κρίσιμης διαδικασίας υδροληψίας.

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Το πίσω μέρος του αεροσκάφους ήρθε σε επαφή με την επιφάνεια του νερού, με αποτέλεσμα το ελικόπτερο να απωλέσει την ευστάθειά του και να προσκρούσει στη λίμνη.

Το χρονικό της πτώσης

Το ελικόπτερο είχε απογειωθεί νωρίτερα από το αεροδρόμιο των Ιωαννίνων, έχοντας ως αποστολή να συνδράμει στις επιχειρήσεις κατάσβεσης δασικής πυρκαγιάς στην ευρύτερη περιοχή των Γρεβενών.

Κατά την προσπάθεια άντλησης υδάτων, το αεροσκάφος προσέκρουσε στο νερό και παρουσίασε αδυναμία ανύψωσης. Μετά τη διατάραξη της ισορροπίας του, άρχισε να βυθίζεται.

Λόγω της συνεχιζόμενης περιστροφής των ελίκων με μεγάλη ταχύτητα, προκλήθηκε μια μικρής έκτασης έκρηξη στο σημείο.

Σώοι και εκτός κινδύνου οι δύο χειριστές

Το ευτύχημα είναι ότι το περιστατικό σημειώθηκε σε κοντινή απόσταση —περίπου 5 μέτρων— από την ακτή. Αυτό έδωσε το χρονικό περιθώριο στα δύο μέλη του πληρώματος, έναν Έλληνα και έναν αλλοδαπό, να εγκαταλείψουν εγκαίρως το βυθιζόμενο ελικόπτερο και να κολυμπήσουν με ασφάλεια προς τη στεριά.

Και οι δύο πιλότοι είναι καλά στην υγεία τους. Αφού τους παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες από διασώστες του ΕΚΑΒ, διακομίστηκαν προληπτικά στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Ιωαννίνων για την διενέργεια των απαραίτητων ιατρικών εξετάσεων.