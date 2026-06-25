Βενεζουέλα: Στην πληγείσα επαρχία Λα Γκουάιρα η προσωρινή πρόεδρος Ροδρίγκες

Η προσωρινή πρόεδρος της Βενεζουέλας Ντέλσι Ροδρίγκες μετέβη στις ζώνες που έχουν πληγεί από τους δίδυμους σεισμούς, στα παράλια της Καραϊβικής, ανακοίνωσε ο αδελφός της και πρόεδρος του κοινοβουλίου της χώρας, Χόρχε Ροδρίγκες.

Η Ντέλσι Ροδρίγκες «βρίσκεται επί του παρόντος στην Πολιτεία Λα Γκουάιρα, όπου διαχειρίζεται την κατάσταση σε αυτήν τη ζώνη που έχει πληγεί από μια καταστροφή μεγάλου εύρους», είπε ο Ροδρίγκες.

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Ο πρόεδρος του κοινοβουλίου ανακοίνωσε εξάλλου ότι με βάση τον νεότερο, προσωρινό απολογισμό, οι νεκροί ανέρχονται σε τουλάχιστον 188 και οι τραυματίες ξεπερνούν τους 1.500.

«Αυτήν την ώρα, δυστυχώς, έχουμε 188 νεκρούς, 1.520 τραυματίες και 157 αγνοούμενους», είπε στο τηλεοπτικό διάγγελμά του.

Ο προηγούμενος απολογισμός έκανε λόγο για 164 νεκρούς και περίπου 1.000 τραυματίες.