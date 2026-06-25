Υπό μερικό έλεγχο η φωτιά στον Ορχομενό Βοιωτίας

Μεγάλη ήταν η κινητοποίηση της Πυροσβεστικής για τη φωτιά που ξέσπασε το απόγευμα της Πέμπτης 25/6 στον Ορχομενό Βοιωτίας.

Συγκεκριμένα, μετά από τιτάνια μάχη που έδωσαν με τις φλόγες, οι πυροσβέστες που επιχείρησαν στο σημείο κατάφεραν να την θέσουν υπό μερικό έλεγχο.

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Στην πυρκαγιά επιχείρησαν 105 πυροσβέστες, με 5 ομάδες πεζοπόρων της 4ης και της 10ηςΕ.ΜΟ.Δ.Ε., εθελοντές και 25 οχήματα, ενώ από αέρος επιχείρησαν περιοδικά 10 Α/Φ και 3 Ε/Π, εκ των οποίων το ένα για το συντονισμό τους.

Στην #πυρκαγιά της Βοιωτίας ενισχύθηκαν οι δυνάμεις και επιχειρούν 105 #πυροσβέστες, με 5 ομάδες πεζοπόρων της 4ης και της 10ηςΕ.ΜΟ.Δ.Ε., εθελοντές και 25 οχήματα, ενώ από αέρος επιχειρούν περιοδικά 10 Α/Φ και 3 Ε/Π, εκ των οποίων το ένα για το συντονισμό τους. Συνδρομή από…— Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) June 25, 2026

Συνδρομή από υδροφόρες της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας.

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