Φωτιά στον Ορχομενό Βοιωτίας – Κινητοποιήθηκαν 10 εναέρια μέσα

Φωτιά ξέσπασε το απόγευμα της Πέμπτης 25/6 στον Ορχομενό Βοιωτίας σημαίνοντας συναγερμό στην Πυροσβεστική.

Συγκεκριμένα, στο σημείο επιχειρούν 62 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων της 4ης ΕΜΟΔΕ και 17 οχήματα, ενώ για την αεροπυρόσβεση κινητοποιήθηκαν 7 αεροπλάνα και 3 ελικόπτερα. Συνδρομή απο υδροφόρες ΟΤΑ.

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Καθ’ όλη τη διάρκεια του συμβάντος το ΕΣΚΕΔΙΚ λαμβάνει συνεχή εικόνα από το drone μέσω οπτικής και θερμικής κάμερας. Μέχρι στιγμής, η πυρκαγιά είναι εκτός κατοικημένης περιοχής.

Το Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Βοιωτίας, έχει μεταβεί στην περιοχή της πυρκαγιάς για την διερεύνηση των αιτίων της.