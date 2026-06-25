Κουφονήσια: Μυστήριο ο θάνατος 23χρονης στις διακοπές της – «Μέσα σε δύο λεπτά χάσαμε το κορίτσι μας»

Απέραντη θλίψη και αναπάντητα ερωτήματα έχει προκαλέσει ο ξαφνικός χαμός μιας 23χρονης κοπέλας στα Κουφονήσια, η οποία βρισκόταν στο νησί για παραθερισμό μαζί με τον σύντροφό της.

Οι ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες κόπηκε το νήμα της ζωής της παραμένουν προς το παρόν αδιευκρίνιστες, με την οικογένειά της να τελεί σε κατάσταση σοκ, αναμένοντας το πόρισμα της ιατροδικαστικής εξέτασης.

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Το χρονικό της μοιραίας νύχτας

Σύμφωνα με τις υπάρχουσες πληροφορίες, η νεαρή κοπέλα είχε βγει το βράδυ με τον σύντροφό της για δείπνο και ακολούθως για ποτό.

Κατά τη διάρκεια της εξόδου τους, αισθάνθηκε έντονη αδιαθεσία και ζάλη, γεγονός που ώθησε το ζευγάρι να επιστρέψει εσπευσμένα στο τουριστικό κατάλυμα όπου διέμενε.

Αυτόπτες μάρτυρες επισημαίνουν πως η 23χρονη περπατούσε κανονικά κατά τη διαδρομή της επιστροφής, χωρίς να προμηνύεται η τραγική εξέλιξη.

Ωστόσο, ελάχιστα λεπτά μετά την είσοδό τους στο δωμάτιο, η κοπέλα κατέρρευσε αναίσθητη στο χώρο του μπάνιου.

«Πήγανε λέει σε ένα μαγαζί, φάγανε. Και γυρίσανε και κάτι σαν δύσπνοια την έπιασε απ’ ότι έλεγε το παιδί. Και έπεσε μες στο μπάνιο.

Και την τράβηξε. Έβαλε το παιδί τις φωνές εκεί πέρα και μαζευτήκανε. Έτυχε μία γιατρός και άλλοι γιατροί και έκαναν τις πρώτες βοήθειες», ανέφερε ιδιοκτήτρια του καταλύματος μιλώντας στο MEGA.

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Υπεράνθρωπη μάχη για την ανάνηψη

Ο 25χρονος σύντροφός της κάλεσε αμέσως σε βοήθεια, με το ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό του τοπικού πολυιατρείου να σπεύδει άμεσα στο σημείο, καθώς η απόσταση από το κατάλυμα ήταν εξαιρετικά μικρή.

Παρά τις εξαντλητικές προσπάθειες των γιατρών, οι οποίοι εφάρμοσαν καρδιοπνευμονική αναζωογόνηση (ΚΑΡΠΑ) για περισσότερο από μιάμισι ώρα, η άτυχη κοπέλα δεν επανήλθε ποτέ.

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Χαρακτηριστική είναι η μαρτυρία ανθρώπου που βρέθηκε στο σημείο: «Ενημερώθηκαν και ήρθαν όλοι εδώ.

Η ΚΑΡΠΑ ήταν σίγουρα μιάμιση ώρα. Περιμένουν τα αποτελέσματα. Έχουν στο μυαλό τους κάποια σενάρια αλλά ειλικρινά περιμένουν τα αποτελέσματα».

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Σε εξέλιξη η προανάκριση

Η σορός της 23χρονης μεταφέρθηκε στον Πειραιά προκειμένου να διενεργηθεί νεκροψία-νεκροτομή, η οποία αναμένεται να ρίξει φως στα αίτια του θανάτου της.

Παράλληλα, οι αρμόδιες αστυνομικές Αρχές διεξάγουν προανάκριση, με τις πρώτες ενδείξεις να αποκλείουν το ενδεχόμενο εγκληματικής ενέργειας.

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Ο θείος της άτυχης κοπέλας, μιλώντας στο «Live News», δήλωσε συντετριμμένος: «Ήταν εντελώς ξαφνικό. Πήγανε με το παλικάρι.

Φάγανε, πήγανε μετά να πιούνε ποτό. Αυτά σας τα λέω κι εγώ γιατί μου τα ‘πε κι ο διοικητής της αστυνομίας. Εκεί της είχε έρθει ζαλάδα σαν λιποθυμία».

Άτομο που είδε την κοπέλα λίγο πριν την κατάρρευση επιβεβαίωσε πως η εικόνα της δεν έδειχνε κάτι ανησυχητικό.

«Την είχα δει. Δηλαδή όταν ανέβηκε στο δωμάτιο, πριν το περιστατικό, την είδα να ανεβαίνει. Και δεν ήταν κάπως, δεν φαινόταν κάπως περίεργα. Δεν ήταν υποβασταζόμενη, αν ρωτάς κάτι τέτοιο.

Δεν μπορώ να ξέρω αν είχε κάποια ενόχληση προφανέστατα. Δεν την κουβαλούσε κάποιος ή οτιδήποτε. Περπάταγε, ανέβηκε κανονικά», ανέφερε.

Η ιδιοκτήτρια του καταλύματος πρόσθεσε από την πλευρά της: «Εγώ πήρα είδηση 11 η ώρα το βράδυ. Γιατί ήμουν έξω σας λέω στην άλλη επιχείρηση. Και όταν γύρισα μου λένε ασθενοφόρο.

Ανέβηκα εκεί πέρα, βλέπω μία κοπέλα στο πάτωμα. Εγώ δεν ήξερα τι είναι. Γιατροί πάνω, της κάνανε αυτά που χρειάζεται να κάνουνε, αλλά τελικά, τίποτα».

Οι συγγενείς της 23χρονης Γιώτας ξεκαθαρίζουν το τοπίο γύρω από τις συνθήκες του θανάτου της, διαψεύδοντας κατηγορηματικά τις ανυπόστατες φήμες που κυκλοφόρησαν.

«Κανείς δεν μπορεί να εξηγήσει τι συνέβη. Περιμένουμε με αγωνία τα αποτελέσματα της νεκροψίας για να μάθουμε τι οδήγησε στον χαμό του παιδιού μας», αναφέρουν.

«Πενθούμε για το κορίτσι που έφυγε. Μιλάμε για παιδάκια 22 χρονών που πέρασαν τον χειρότερο εφιάλτη. Κανένας μας δεν ξέρει τι έγινε, αν δεν βγει η νεκροψία. Κανείς μας δεν είναι καλά.

Περιμένουν με αγωνία τη νεκροψία, μήπως και πάρουμε μια λογική απάντηση. Και για να παρηγορηθεί το αγόρι για τον λόγο που έφυγε η κοπέλα του. Ακόμα και οι καρδιολόγοι που πήγαν να βοηθήσουν, δεν έχουν λογική εξήγηση. Δεν ξέρουμε ούτε γιατί έγινε, ούτε πώς έγινε.

Όλα αυτά που γράφονται περί ποτών και ναρκωτικών, είναι γελοία! Τα παιδιά είχαν πάει για φαγητό και γύρισαν στο σπίτι τους. Είναι δύο παιδιά που δεν πίνουν. Μπορεί όλη η πιτσιρικαρία να πίνει, αλλά τα συγκεκριμένα παιδιά δεν πίνουν», τονίζουν.

Στενό πρόσωπο του περιβάλλοντός τους συμπλήρωσε με οδύνη: «Εκείνο το βράδυ, το κορίτσι δεν έφαγε σχεδόν τίποτα. Ήταν σχεδόν νηστική. Δεν έφαγε τίποτα που να δικαιολογεί κάτι τέτοιο.

Από όσο ξέρουμε δεν είχε κάποια αλλεργία. Όλα έγιναν μέσα σε δύο, τρία λεπτά. Δηλαδή, από την ώρα που το κορίτσι είπε: «Δεν είμαι καλά», σε 2 λεπτά έφυγε».

Η άτυχη κοπέλα είχε σπουδάσει μικροβιολογία και εργαζόταν ως αιμολήπτρια σε ιδιωτικό διαγνωστικό κέντρο στο Κορωπί, ενώ με τον σύντροφό της διατηρούσαν δεσμό από τα σχολικά τους χρόνια.

Η τραγωδία αυτή έρχεται να προστεθεί σε ένα προηγούμενο βαρύ χτύπημα για την ίδια, καθώς πριν από έναν χρόνο είχε χάσει τη μητέρα της, με τον θείο της να περιγράφει το χρονικό εκείνης της απώλειας.

«Η μαμά της είχε ένα όγκο στο κεφάλι τον οποίο χειρούργησε, πήγαινε αρκετά καλά. Και τώρα από λάθος γιατρών; Από τι να πω… δεν της δώσανε αντιπηκτικά.

Έπαθε θρόμβωση και ξαναμπήκε χειρουργείο μέσα στις πρώτες 15 μέρες που είχε βγει απ’ το πρώτο. Και δεν άντεξε και πέθανε. Και την ημέρα που γινόταν η κηδεία, βγήκε η βιοψία ότι ήταν καθαρός ο όγκος, δεν ήταν καρκίνος», σημείωσε.