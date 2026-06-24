Τρόμος στη Λαμία: Φίδι μπήκε σε καπό αυτοκινήτου και δεν έλεγε να βγει (φωτογραφίες)

Τον τρόμο με τα μάτια είδε μια γυναίκα όταν πήγε να πάρει το αυτοκίνητό της στη Νέα Μαγνησία Λαμίας το απόγευμα της Τρίτης, 23 Ιουνίου, καθώς μέσα στο όχημα είχε μπει ένα μεγάλο φίδι.

Σύμφωνα με το lamiareport, η γυναίκα ειδοποίησε την Πυροσβεστική που έφτασε στο σημείο με δύο άτομα και ξεκίνησαν τις προσπάθειες να το πιάσουν, καθώς εκείνο τρόμαξε και κρύφτηκε μέσα στο ταμπλό.

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Παρά τις επίμονες προσπάθειες το φίδι δεν έβγαινε και ήταν σε σημείο που έπρεπε να αφαιρεθεί κομμάτι του αυτοκινήτου για να το βρουν. Μετά και την 3η άκαρπη προσπάθεια, κατέφυγαν στη λύση του air condition ώστε να δημιουργήσουν συνθήκες που θα ανάγκαζε το ερπετό να βγει από την κρυψώνα του.

Δυστυχώς κάποια φτερωτή ίσως, βρήκε το φίδι με αποτέλεσμα να το σκοτώσει και να γεμίσει αίματα το ταμπλό.

Η γυναίκα οδήγησε στη συνέχεια το αυτοκίνητό της σε ηλεκτρολογείο όπου άνοιξε όλο το ταμπλό προκειμένου να μπορέσουν να απομακρύνουν το νεκρό ερπετό.

