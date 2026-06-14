Ασπρόπυργος: Χειροπέδες σε τέσσερα άτομα για διακίνηση ναρκωτικών (Εικόνες & Βίντεο)

Τέσσερις ημεδαποί, ηλικίας 19, 26 και 30 ετών, συνελήφθησαν στον Ασπρόπυργο την Δευτέρα (08/06), κατηγορούμενοι για παράβαση της νομοθεσίας περί εξαρτησιογόνων ουσιών.

Ειδικότερα, έπειτα από αξιοποίηση πληροφοριών, οι αστυνομικοί εντόπισαν τους τέσσερις συλληφθέντες να διακινούν ναρκωτικές ουσίες στον Ασπρόπυργο, χρησιμοποιώντας ως “καβάτζες” ένα πάρκο κοντά σε σχολικό κτίριο, και έναν περιστερώνα.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Μετά από έρευνες που πραγματοποιήθηκαν τόσο στις «καβάτζες», όσο και στις οικίες των κατηγορουμένων, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν: 11 δενδρύλλια κάνναβης, 13 τρίφτες, 3 ηλεκτρονικές ζυγαριές ακριβείας, 37 φυσίγγια, 234,69 γραμμ. ακατέργαστης κάνναβης, κυνηγετική καραμπίνα, σιδερογροθιά, αναδιπλούμενος σουγιάς, πτυσσόμενη μεταλλική ράβδος,

συσκευή ηλεκτρικής εκκένωσης (τεϊζερ), κρατική πινακίδα κυκλοφορίας, για την οποία είχε δηλωθεί κλοπή και το χρηματικό ποσό των 2.025 ευρώ.

Οι συλληφθέντες, οδηγήθηκαν στον αρμόδιο Εισαγγελέα.